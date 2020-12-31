香港女星梁詠琪（Gigi）在23年前以一首《短髮》擄獲許多六、七年級少男們的心，當時旳玉女掌門人，現在是人妻，亦是媽媽，兼顧事業和家庭，過著幸福的日子。但她婚前曾背負小三罵名，事業一度一落千丈，直到遇到西班牙籍老公Sergio，兩人交往半年閃婚，她甜喊：「其實我和老公的結論，就是認為『彼此前世就已經認識』。」

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44歲的梁詠琪1995年出道時，176公分的高挑身材搭配甜美臉蛋，被捧為「一代玉女」。她除了歌聲動人之外，在戲劇上也有不少經典作品，是歌影雙棲的女星。1999年，23歲的梁詠琪和莫文蔚、金城武演出張艾嘉導演作品《心動》，飾演「小柔」一角，獲提名第36屆金馬獎「最佳女主角獎」。

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她的事業正旺時，感情路上卻狠狠地摔了個大跤。1999年，梁詠琪因合作舞台劇《仲夏夜狂想曲》時，愛上了大9歲的鄭伊健，當時男方身邊還有交往多年的女友邵美琪，兩人成為千夫所指，形象受損。

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梁詠琪被認定為第三者，雖然事後鄭伊健澄清是和邵美琪分開後，才和梁詠琪交往，但香港網友不領情，酸梁詠琪好像以勝利者姿態高調宣示主權，慘遭冠上「好勝Gigi」之名。

據傳，她與鄭伊健無疑是金童玉女般匹配，性格卻南轅北轍，兩人最終於2006年結束長達7年的戀情。對於這段情，梁詠琪曾在節目中表示：「其實每段經歷都是上天給我們的禮物，只需要把它放在心裏就好了。」