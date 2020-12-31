女神舒淇對感情給人瀟灑自適、做自己的感覺，是很多女生標榜的對象。她40歲時嫁給了馮德倫，小倆口婚後只有偶爾在社群平台PO生活照放閃，生活非常低調。她曾表示也許愛的人真的在一起時不過兩、三個月，但一定要去嘗試、去追求過。鼓勵大家一定要勇敢追愛，試過了才知道適不適合。

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出道25年的舒淇，成名之路曲折，從年少輕狂到成為影后，或許她的成長經歷了太多的風風雨雨，所以觀眾總能在她的身上看到一種原始的張力和蓬勃的生機，加上經過歲月的歷練，她的每部戲幾乎都令觀眾動容。

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特別是，她在5年前的《剩者為王》裡飾演年屆30的白領女性盛如曦，所講得「愛情是我堅持了這麼久的原則，我為什麼要放棄呢」、「愛情本來就應該在那裏，只是還沒到而已」等經典台詞，描繪出女生等愛的心情。特別是，片中扮演舒淇父親的金士傑的6分鐘父親獨白，更是看得在座每位女性熱淚盈眶。

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戲外，舒淇的感情世界備受外界關注，婚前傳出和黎明、王力宏等男星有段情，如今三人都各自找到幸福。她曾經表示，可以做錯事，但是不要讓自己的生活有遺憾。她說：「也許你跟那個你愛的人真的在一起時不過兩、三個月就分手了，但你一定要去嘗試、去追求過。」

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