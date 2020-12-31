2020年10大娛樂頭條出爐！小鬼離世最震撼

2020年進入尾聲，娛樂八卦話題搶占不少版面，除了明星殞落讓人不捨，偶像的感情世界依舊是萬眾矚目，另外也有部分藝人捲入社會案件，《NOWnews今日新聞》為您做出民調，「2020年10大頭條哪個最震撼？」帶您回顧2020年最熱話題。

第十名：恆述法師欠高利貸3千萬 0.14%

恆述法師為江姓女信徒做保，積欠高利貸錢莊3千萬元，怒告江女詐欺，這中間還冒出匿名神豪斗內恆述法師100萬美元（約台幣2800萬元），但是仍填不滿恆述法師財坑，而她也因此和弟弟張菲、費玉清決裂，至今沒有聯絡。

第八名：小嫻金剛認愛甜蜜蜜 0.36%

小嫻2017年結束和何守正5年婚姻，5月前往墾丁體驗打工換宿，而金剛則是因為和梁云菲分手，4月到墾丁衝浪療傷，兩人都愛往海邊跑，加上衝浪教練是同一人，一拍即合的小嫻、金剛爆出愛苗，小嫻也正式入籍恆春，被當地居民捕獲她在夜市擺攤，男友金剛寸步不離。

第八名：丁小芹賣假包淪階下囚 0.36%

藝人丁小芹因為販賣假名牌包，造成12人受害、獲利超過17萬元，被判決2年6個月，12月到新北地檢署報到入監，從時尚教主慘淪階下囚。因為買到假包和她翻臉的昔日閨密Makiyo說：「我覺得她不適合做生意，我跟她有一陣子是好朋友，心是滿痛的。」也祝福丁小芹靠宗教得到救贖。

第七名：澎恰恰欠債2.4億破產 0.5%

澎恰恰電影、文創事業失利，欠下高利貸2.4億元，他在破產記者會上透露曾有輕生念頭，半夜傳訊許效舜：「如果在哪裡找到我，就草草了事，家中老小就幫我照顧一下。」對方鼓勵他出來面對，澎恰恰努力還債後仍剩1.2億元債務得打拚，什麼工作都願意接，在網路節目、賣海鮮直播平台都能看到他的身影。