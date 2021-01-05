26歲辣模喜嫁72歲富豪！狂言：誰想和軟弱失敗的人生活？

「愛情不分國界、種族、年齡」似乎是許多人信仰的價值觀，近日在國外就有一段相差46歲的「爺孫戀情」，引起大量網友關注，26歲的越南選美小姐顏（Co Ngan）日前與高齡72歲的美國富豪男友卡茲（Wynn Katz）訂婚，婚禮將在胡志明市的六星級飯店舉辦，預計今年將回到美國舉行婚禮。

根據越南雜誌《Afamily》報導，經常參加選美比賽的顏，多年前「透過Instagram認識同樣在時尚相關產業工作的卡茲」，顏回憶指出，兩人第一次見面時，是因為卡茲正好要到越南出差，因此便相約在一個餐廳用餐，卡茲也在這次出差與顏見面時，深深的被這個女孩吸引，讓他馬上告白，卡茲也向顏承諾，只要顏與他交往，他將會給她所有想要的一切，在卡茲的猛烈追求下，顏最終選擇接受他，但顏也因此曾被懷疑是因為錢才選擇跟卡茲在一起，顏卻直言抨擊「作為現代女性，誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」也坦言，所有人在面對愛情時，都會面臨到金錢問題。

他們在交往的同時，卡茲不但教顏如何經商，還會帶她到處旅行，在旅遊期間，兩人都同住在五星級飯店、在高級餐廳享用大餐，還在當地瘋狂購物，不過雖然卡茲提供顏最高級的享受，但他因為工作繁忙，也無法經常陪在美麗女友身旁，這樣也讓卡茲心生不安，於是在2020年6月，卡茲在與顏到南韓首爾旅遊時，閃電向她求婚。儘管年齡相差46歲，但兩人的愛情依舊獲得雙方父母的支持，兩人預計今（2021）年在美國舉辦婚禮。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載