憑什麼要懂你！蔡康永：你最好努力表達，因為別人沒有義務要理解你

作家兼主持人蔡康永被公認是高情商金句王，他一向認為「說話之道」很重要，還出了多本教人說話的書籍，目的就是鼓勵大家要勇敢表達，別人才明白你的需求在哪裡，因為如果你不說，別人憑什麼要懂你！

蔡康永最近在網路平台《一刻talks》中再發表金句：「你最好努力表達，因為別人沒有義務要理解你。」他認為如果你有什麼「需求」想讓別人知道，你可以考驗別人的「耐心」，讓別人猜，可是大多數的人都沒什麼耐心，包括你的交往對象。

如果說交往期間，你什麼都不想表達，只想讓他來猜你的心，但這有什麼好處嗎？還是猜中有獎嗎？為何要搞成這樣子呢。談一場戀愛，不該是讓雙方彼此相處起來很舒服的嗎？

他敘述某次在節目中跟楊冪聊天，楊冪問：「你覺得情人跟情人之間，真的有『追求』這件事嗎？」楊冪認為：「不是每一件事都是『雙方的』，感情不就是你一步我一步商量著，一步一步地走到現在嗎？」蔡康永認同她的觀點。

同天在另一個節目上，蔡康永遇到了劉曉慶，劉曉慶認為婚姻沒有所謂的「成功」，婚姻就是婚姻，沒有什麼「成功的婚姻」這件事，所以他勸大家不要將一些虛無縹緲的崇高字眼，來綁住自己。

就好比說「你懂我」，「我幹嘛要懂你呢？你不講我為什麼要懂你？」沒有道理你想像中的追求就是半夜3點鐘，有人叫一個樂隊，在你的門外唱情歌，亦或開了一輛車上面裝滿了玫瑰花，他認為「這不叫追求，根本就是演戲」。

如果那麼愛相信別人丟給你的幻覺，你當然會不滿足，因為你會覺得每件事都無法稱心如意。如果有天，你終於理解到，生活是很樸實的，且永遠是在雜亂中進行，你不再追求什麼清高、平衡然後包容等這些抽象、虛幻等字眼的話，你就會覺得「勇敢表達」不算什麼。

他認為即使用笨拙的表達方式又有什麼關係，你就努力地表達，讓別人知道你有需求，當你的需求被滿足了，快樂是你自己的；倘若你是個不愛表達的人，最後就只能被自己困住罷了。