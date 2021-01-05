利智曾被倪匡稱為「50年難得一見的美女」，她與「功夫皇帝」李連杰結婚後，淡出演藝圈，生下兩個寶貝女兒。李連杰為了給足老婆安全感，把賺來的血汗錢都交給了她，甚至還說：「愛到我可以為她拋棄名利，可以為她死。」

李連杰的「她」利智成長於上海，父親是舞台劇演員，20歲時隨父親移居香港，曾赴美留學，於1986年返港參加亞姐選美，奪得冠軍。同年便以電影《原振俠與衛斯理》出道。她樣貌美艷、擁有36F的傲人身材，出道短短幾年，利智就拍了《七年之癢》、《長短腳之戀》、《吉屋藏嬌》近30部電影，但大都偏「花瓶」的角色。

利智跟李連杰於1988年在美國拍《龍在天涯》時相識相戀，當時男方已有家室，兩人秘密交往，直到李連杰1990年結束與前妻3年的婚姻後，他們才在1999年結婚，並生下2個女兒。因為遺傳父母的外型，加上頭腦聰明，長女Jane就讀美國哈佛大學，小女兒Jada還在讀高中。

事業如日中天時，利智放棄工作選擇家庭，願為家人付出，李連杰都看在眼裡。李連杰與大眼美女關之琳在拍《黃飛鴻》系列電影的宣傳海報時，關之琳的手搭在李連杰的肩，海報一出，利智便吃飛醋離家出走。

李連杰見不到利智，發狂似地找她，知道利智因何事離家出走後，還打電話給向太求助，最後利智被向太勸服回到李連杰身邊。自從那次以後，李連杰便很少與其他女明星有任何親密的行為。

李連杰曾表示，太太嫁他之後當平凡的家庭主婦，所以他願意將20億人民幣（約89億台幣）的身家財產，全交給老婆管理，笑說自己要買東西都要跟助理借錢，自己不知道錢放在哪裡。老婆也不買名牌包，朋友也只有5個左右，全心都在家庭上。

他2013年接受大陸電視台的訪問時，向前妻道歉，更向太太利智示愛：「年輕時，有個女孩愛我，我以為我也愛她。見到利智之後，我才知道，這才是愛，愛到我可以為她拋棄名利，可以為她死。我可以為她斷送我的一切前程，每一天都熱血沸騰。」