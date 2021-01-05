韓國女星金喜善有「韓國第一美女」之稱，今年已經43歲的她，無論外型或是體態依然保持得相當好，即使已是一個12歲孩子的媽，外貌依舊像少女般青春。近日，她在社群平台曬出素顏自拍照，不但蘋果肌一點都沒下垂，臉部緊緻度，令網友驚豔。

金喜善元旦時PO出一張自拍照，祝大家「新年快樂」，立刻獲得4.2萬名網友按讚。照片中，她膚質吹彈可破，仔細一看，竟是幾乎完全素顏，狀態維持超好，讓許多少女都自嘆不如，直誇：「超漂亮！」

金喜善出生在盛產美女的大邱，從出道以來，就擁有超強美貌。1992年，金喜善在16歲就開始拍廣告，拿下模特兒比賽冠軍，隔年開始演電視劇。她因2005年前與成龍合演電影《神話》，在兩岸三地打開知名度。

她之後作品逐漸減少，2007年，金喜善28歲那年閃嫁大3歲的富商朴周永，兩年後生下女兒，一家三口過得相當幸福。雖然是嫁入豪門，但是金喜善一點也沒有卑微，反而十分霸氣。曾上節目被問及如果老公出軌怎麼辦？金喜善不假思索直接回答「會把老公和小三都掐死」，這樣的霸氣回應，讓觀眾讚賞不已。

金喜善雖然已為人母，但還是持續演藝事業，維持曝光，她去年演出韓劇《愛麗絲》裡還扮演大學生，完全無違和感。她也經常在Instagram分享照片，貼近粉絲，妝化到一半、滿頭亂髮等的照片，展現自己最真實的一面。而金喜善也有開通小紅書帳號，經常更新與網友分享她的工作以及生活點滴。