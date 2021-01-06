譙愛女球賽不公還怒比中指　李李仁發文道歉了：檢討自己

▲李李仁因女兒籃球比賽資格不符被請下場，一時情緒失控，向對手教練比中指。（圖／資料照）

李李仁、陶晶瑩夫婦今（6日）被週刊踢爆，就讀國三的愛女「荳荳」上月參加HBL（高中乙組女子籃球聯賽）球賽，因資格不符被請下場，李李仁竟當場向檢舉的對手教練怒比中指，現場觀眾一片譁然，深知新聞今早將見報，他凌晨3點多發文道歉，「我快50歲了，但我的情緒管控還是停留在25歲！」

李李仁今迎來47歲生日，他在臉書及IG PO文，意有所指表示今年的生日很難忘，先是感謝昨天新電影首映會，後來突然認錯，「去年！我完成了一些事！但也做了一些幼稚的行為！」並稱新的一年會好好檢討自己，「對於2020年我有因為情緒激動而得罪的人、事、物！在這裡很誠心的說聲對不起！」

對於即將年過半百，李李仁坦言自身情緒控管方面仍停留在25歲，「我一直在檢討我自己！我會趕快長大！對不起！」最後，他期盼新的一年大家能戰勝疫情，早日恢復正常的生活方式。

據《鏡週刊》報導，爆料的讀者指出，陶晶瑩、李李仁夫婦當天到場替女兒加油，結果對手教練發現14歲的荳荳是國中生，不符合高中生才能參賽的資格，向大會檢舉後，荳荳隨後被請下場。

孰料，目睹一切的李李仁這時忽然向對方教練比中指，破口大罵：「這是小孩子的比賽，有什麼好計較的，是不是怕輸才不讓我女兒上場！」，陶晶瑩則是邊敲東西邊喊：「不公平！不公平！」甚至還說「反對的人，都是針對我！」讓該讀者傻眼，直言：「身為公眾人物言行不一，違反規範還叫囂，講出這些莫名的言論，真是令人嘖嘖稱奇。」（編輯：楊穎軒）

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