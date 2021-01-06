失婚女人該自卑嗎？林采緹：離婚不是人生汙點，它讓我成長很多

30歲的女星林采緹去年3月與胡睿兒離婚，結束短短一年半的婚姻。育有一子的她，現在是堅強的單親媽媽。她日前在網路節目侃侃而談過去與現在的感情觀，而感情中屬於付出型的她，經歷失敗的婚姻開始正視自己，認為離婚不是人生汙點，反而讓她成長很多。

她在網路節目《山料聊聊》中提到與前夫胡睿兒的相識過程，她透露兩人在朋友聚會上相遇，一見面就覺得很合，彼此都有「一見鍾情」的感覺，那時讓她預感又會陷下去，對愛情的熱情又滿了起來，她形容當下心情：「哇！整個生活都充滿了希望呢！」

就因為前夫不是個浪漫又體貼的人，她回憶某年聖誕節，他特地扮聖誕老公公送她禮物，讓她備感窩心，還認為前夫的浪漫都藏在「細節」裡，例如某次請朋友到家裡吃火鍋，但她有事得晚一兩個小才能到家，結果回家後，驚訝大家都還沒開動。

原來，胡睿兒要求大家等她回家，因為不想讓她吃剩的，這番話可是惹得林采緹熱淚盈眶，感動不已。因為對她來說，這些微小的幸福，比起那些驚喜來說，給她最大的滿足。

提到感情觀，林采緹向來把「另一半」擺在第一順位，將感情放在比自己還重要的位置，朋友苦勸她這樣會失去自我，是不對的。她卻認為自己的付出能讓另一半幸福時，她會得到成就感，「就因為我那樣子才是快樂的。」她這麼說著。

感情上屬於「付出型」，她透露當時會看前夫的行程表，盡量把工作排在跟他的工作日一樣，希望對方休息時能夠陪他，她說：「不能說完全不計較（付出），而是我很容易滿足。」對方只要做到「不背叛、專一、給足安全感」，她就覺得夠了，絲毫不在乎誰付出的多。

直到她的朋友前一年懷孕，被老公寵上天，所以當她懷孕需要被照顧的時候，相較之下，自覺已經無法再包容了。當時她有特地跟前夫溝通此事，希望能多照顧她一點，但對方太習慣被她照顧，一下就忘記。她也自省「太寵他了」。

林采緹直言還沒有感受到婚姻的感覺就破滅了，當媽之後，她認為不能再這樣全心全意地付出，因為還要把愛分給小孩，沒有多餘的心力去照顧「兩個小孩」，當前夫的事又要她處理時，讓她心力交瘁，「我第一次才有種就是『付出』很累的感覺。」

她也不是認為前夫都沒有改變，即便她說什麼對方都會聽進去，只是前夫的改變對她來說太少了，可能講過三天內就忘了。其實，她也不是馬上決定要分開，是因為同件事不斷重複講太多次。

就算進入婚姻裡，對方如果劈腿了，或是對她有一些傷害、不信任也一樣會選擇包容嗎？（指胡睿兒2年前因涉入夜店撿屍性侵案），林采緹說：「我不知道這樣講好不好，會原諒的原因是因為我覺得，我好像大概能懂男生，就是我會把自己想像成是他，如果我在那個狀態喝醉了，可能或許真的不小心……。」說穿了就是在幫對方找劈腿的藉口。

林采緹的婚姻僅維持一年半，經歷27歲懷孕、28歲生小孩、29歲離婚，要當個單親媽媽是超級勇敢的事，林采緹回應：「當然一開始也不想做這個決定，還是希望小孩有爸爸媽媽，就覺得還是要維持下去這個家，只要我對他還有愛，他也覺得他對我還有愛，我就覺得可以。」

不過，後面的那一年半相處，林采緹會做出離婚的決定，是小孩比較穩定了，她開始有喘息的時間思考這些事，發現自己在感情路上，包括這段婚姻，她都不斷在給別人機會，講到這裡林采緹忍不住流下眼淚。

所以，當下她突然湧出一個念頭，「可是為什麼我都沒有給自己一次機會」，她覺得必須讓自己「重新開始」，也因為這段失敗的婚姻，才開始正視自己的人生。

她坦然面對離婚，「就是在經歷這件事情（指離婚）之後，我不覺得它是在我人生的汙點或是什麼，我覺得不會，因為它讓我成長很多。這一件事，對外界來說，可能會覺得『我就是一個離過婚、生過小孩的』。可是反而越這樣，我就好像越想要證明些什麼，證明說就算這樣還是能把自己照顧好，還是可以活得很好。」