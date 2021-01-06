邱澤不認愛？羅晉告白唐嫣：我的肩膀永遠是妳的依靠

大陸女星唐嫣和羅晉經常在小螢幕飾演情侶，兩人進而假戲真愛，4年前，羅晉以一句「我的肩膀永遠是你的依靠」擄獲芳心，小倆口於2018年開花結果，在維也納辦喜事。去年喜迎家庭新成員女兒「小小糖」，升格為新手爸媽。現在幸福美滿的唐嫣，原來也曾經為愛受過傷。

她與邱澤在2011年因拍攝《夏家三千金》認識，傳出戀情是因為邱澤上傳車廂的照片時，被人發現車內貼有唐嫣的照片。當時初到大陸發展的邱澤，並沒有打算公開戀情，每每問及與唐嫣的戀情時，他都堅稱兩人「只是朋友關係」，死不認愛，據悉，讓不少知情人士替唐嫣叫屈。

直到遇到了羅晉，唐嫣的感情才開始圓滿。她與羅晉因2012年拍攝《亂世佳人》相識，起初只是朋友關係，隔年拍《X女特工》時，羅晉被問到唐嫣哪個表情最可愛？他說：「我沒有辦法說她的哪個表情可愛，因為她的那種可愛是渾然天成的。」言語之間透露出對唐嫣的好感，但當時似乎「郎有情妹無意」。

直到2016年，唐嫣與羅晉演出《錦繡未央》的時候，這對最佳螢幕情侶才開始擦出愛火，而男方與邱澤面對戀情的態度也截然不同，兩人交往沒多久，就大方公開戀情。

由於唐嫣的生日是12月6日，羅晉選在2016年12月6日12點06分在微博上公開戀情，以一句「我的肩膀永遠是你的依靠」向她表白，這句承諾對感情受過傷的唐嫣而言，比「我愛你」更加踏實。

而唐嫣也立即轉發微博，並附上一句「緣來是你」。從此之後，兩人毫不忌諱地公開「放閃」，一向對戀情低調的羅晉，卻把所有的高調都給了唐嫣，給她最大的安全感。

兩人交往2年後，羅晉在2018年為唐嫣在維也納皇宮舉辦了童話式的婚禮，以「騎士與公主」的主題佈置，現場一片花海，婚禮不公開，只邀請親友參加。婚後，他們經常一起出席活動，繼續閃瞎眾人，堪稱是演藝圈的模範夫妻檔。