墜樓領便當紅了！《上流戰爭》最美女配　經典顏值掀討論

韓劇《Penthouse上流戰爭》隨著浮誇劇情，收視率節節攀升，昨（5日）的完結篇數字再創新高，以28.8％完美結束第一季。該劇捧紅不少新生代演員，包含金永大、韓智賢、崔藝彬、金賢秀、陳智熙、趙秀敏等人，其中首集就被「賜死」的趙秀敏，除了慘死吸引注意，也因經典顏值受到極高關注，獲封「最美女配」稱號，目前IG已超過36萬粉絲追蹤。

現年21歲的趙秀敏，2006年出演電視劇《首爾 1945》以童星身分出道，直到2008年結束兒童演員生涯，專心於課業上。據悉她成績名列前茅，是「韓國外國語大學」的高材生，該校為英語名校，也是南韓前十名大學之一。

趙秀敏2019年出演李棟旭、劉寅娜主演的《觸及真心》回歸電視圈，同年獲得《KBS演技大獎》的「女子獨幕劇獎」殊榮；2020年10月出演《上流戰爭》，劇中以流利英文面試找工作，加上莫名慘死、真實身分曝光，演技引起廣大網友注意。

在《上流戰爭》中，趙秀敏飾演擁有聲樂天賦的孤兒「閔雪娥」，好不容易被領養到美國，竟被養父母騙去動骨髓移植手術後遺棄，她回到韓國隱姓埋名擔任富二代的家教，並以第一名成績進入高等學校，卻被富二代視為眼中釘，慘遭推下100樓慘死，才發現她是頂樓會長夫人的女兒，遭遇讓人嘖嘖稱奇。

今年以外遇題材為主拍攝的韓劇皆獲得討論，繼2020上半年話題劇《夫婦的世界》跌破眾人三觀後，同年10月開播的《上流戰爭》也不遑多讓。比起《夫婦》渣夫外遇竟理直氣壯表示「陷入愛情並不是罪」；《上流》出軌婦女的狂言「外遇就像車禍一樣，隨時都會發生」鬼扯指數更勝一級，近幾個月深受網友討論。

《上流》第一季已於5日完結，收視率以28.8％完美收官，但編劇表示「還有很多話要說」，所以確定推出第2、3季，電視台保證故事精彩，令觀眾期待不已。《Penthouse上流戰爭》可至愛奇藝國際站收看。