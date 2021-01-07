《愛的迫降》夢幻CP是真的！這些年被爆出的元旦情侶現在還在一起嗎？

南韓「最強狗仔」Dispatch（簡稱D社）從2013年起都會在元旦爆出一對演藝圈情侶，這是已經行之有年的「傳統」。而今年傳出喜訊的玄彬和孫藝真讓大家超級激動，以下回顧過去爆料出來的元旦情侶，以及目前的狀況如何呢？

2021—玄彬x孫藝真

兩人在2018年拍攝電影《極智對決》認識，互動良好也時常傳出緋聞，而在2019年二度合作拍攝爆紅戲劇《愛的迫降》，緋聞同樣鬧得沸沸揚揚，甚至一度傳出婚訊。但媒體指出兩人彼此關係雖然親密，但當時仍未在一起，直到該劇播畢後，才真的假戲真做。因聚會頻頻見面，發現興趣相同，透過高爾夫球運動培養出感情，最後正式在一起，目前交往8個月。D社在元旦當天上傳他們約會的照片，就在新聞曝光3個小時後，一起發聲明認愛。

2020—金希澈x Momo（平井桃）

韓國天團Super Junior的成員金希澈和人氣女團Twice成員MOMO交往消息意外的不是由D社爆料，但在元旦這天認愛也算是元旦情侶啦～兩人平時是關係很好的前後輩，日久生情後晉升成情侶，尤其希澈更是出道15年來首度認愛，消息一出全網High翻天！雖然倆人年紀相差13歲，但戀情公開後還是收到不少祝福。 在 Instagram 查看這則貼文 김희철（@kimheenim）分享的貼文

2019—Kai x Jennie

這對當紅「頂級偶像」的情侶當初被D社爆出牽手在公園漫步約會的照片，讓許多粉絲相當驚訝，反對的聲音佔大多數，而且在當時的粉絲圈掀起不小的風波，兩人的戀情也在公開後不到一個月就以工作優先畫下句點。

2018—G-Dragon（權志龍） x李周妍

自2017年開始，兩人的生活照就時常出現同一個場景的巧合，但兩人總是說只是朋友；而當2018年D社拍到兩人同遊濟州島4天3夜，許多粉絲認為這就是鐵證了，但李珠妍與G-Dragon都未曾親自回應；而李珠妍的經紀公司則表示：「這是李珠妍的私生活，要確認是有困難的。」留下了一個沒有解答的謎團。

在 Instagram 查看這則貼文 디스패치 인스타그램（@koreadispatch）分享的貼文

2018—李準x庭沼珉

兩人在2017年因合作韓劇《爸爸好奇怪》相識相戀，隔年元旦被爆出時李準正在軍隊服役，不過粉絲都非常支持這段關係。一直到李準退伍也都低調交往，算是模範情侶。不過後來因日程繁忙而續漸疏遠，已回到前後輩關係，還是會繼續為對方工作打氣。

2016—金俊秀x Hani（安喜延）

兩人是透過好友李斗熙介紹認識，而Hani在2014年底因粉絲翻拍出演影片而爆紅，曾壓力大到想退團換工作，還好身邊有金俊秀扶持、開導，也因此發展成戀人關係。但這段感情也見光死，公開不到半年後便宣布結束，兩人回到前後輩關係。

2015—李政宰x林世玲

知名演員李政宰與韓國第一名媛林世玲兩人多年來一直保持好友關係，在彼此都單身後也被傳緋聞多年，但低調的他們始終不承認彼此戀愛。而就在2015年年初才首度承認戀情，直到現在都沒有傳出分手消息，相戀長達12年。多年來可以發現，李政宰從不會在公開場合主動提及女友林世玲，如此保護、呵護她，不捨讓她因為他的關係被外界議論，真是一位超級暖男！

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2014—李昇基x潤娥

全能藝人李昇基當年因擔任綜藝節目《強心臟》主持人而與少女時代的潤娥相識，時常在節目上提及潤娥是自己的理想型。那時演藝事業如日中天的他們果真墜入愛河，被拍到深夜時一前一後進入同一輛車，在繁忙的日程中抽出機會低調約會，之後經紀公司便出面證實兩人正在熱戀中。不過兩人感情在交往一年九個月後畫下句點，分手後還是朋友，在公開場合仍微笑面對。

2013—Rain（鄭智薰）x金泰希

亞洲舞王Rain和廣告女王金泰希是少數公開戀情後還能穩定交往，最後順利開花結果並且步入禮堂。當年被爆料後其實兩人才剛在一起不久，但挺過了男方當兵，退伍後仍穩定維持感情，實屬不易！交往四年後，在2017年完婚，至今兩人育有兩個超可愛的女兒，一家四口和樂融融，是近年來大家心中的模範夫妻！

原文自 《NOWnews 懶人包》