【個人意見】2021首發！

2020年就這樣過去了，新的一年，當然不可能用回顧來開始，美國的跨年晚會還是舉辦的，只是觀眾限制人數，而且維持社交距離，不過少了那種大家擠在時代廣場跨年的興奮感，另外有些明星去了渡假勝地，也是開始一年的好方法。

珍妮佛羅培茲穿著超長外套站在高台上，只可惜沒有舞群從外套裡鑽出來，白白浪費成為美國小林幸子的機會（人家沒有想要這個機會）。

另外給大家看看他在開場時還戴著這個，閃耀的地球儀（？）。

隨著外套一件件脫掉她恢復成基本珍妮佛羅培茲的型態，算是一種反進化。

麥莉新的一年還是麥莉（就跟珍妮佛羅培茲一樣），這套美國國旗裝很…美國（啊不然呢），這個搭配本身是有下功夫的。

黑色羽毛小洋裝加上多層次項鍊，以及眼部的煙燻妝，則出乎意料的有九零年代的風味。

凱莉詹納是在滑雪度假勝地亞斯本，但他的打扮基本上跟他在別的地方一樣，共通的主題就是「有點太多」，外套跟包包都很合理，但是薄紗的長褲則徹底不合邏輯。

Kendall Jenner則認真地維持「家族中最正常」的這個地位，看看他身上穿的衣服，每件正常人都可以穿著走在街上而沒人多看一眼，在他們家族裡，這樣實在是一種成就。

蕾哈娜此時人在巴貝多，不過他顯然人不在美國美國時間還是很多，可以把鞋子一路綁到大腿。我蠻喜歡這個金色的泳裝造型，而且在這個氣候下很多人都會希望自己人在熱帶的度假島嶼。

最後Maluma的舞群右二提醒您，口罩要遮住口鼻，不能只戴在鼻子下方喔。

圖片來自Vogue及GFY

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