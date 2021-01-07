與老公雙雙確診！亞歷媽報平安：味覺、嗅覺恢復中

網紅亞歷媽（王君萍）時常分享與法籍老公、2個孩子的生活點滴和親子間日常，未料去年底她突然發出道歉文，坦言與老公雙雙染疫，所幸2位小孩經過篩檢後都是陰性。昨（6）日亞歷媽在IG上和大家報平安，透露味覺、嗅覺都在恢復當中。

亞歷媽先前透露，和老公確診後狀況都算輕微，只有嗅、味覺異常和容易感到勞累，而從昨天曬出的自拍中可見，她戴上戴口罩，頭髮稍微凌亂，看起來仍有些疲倦，不過她表示經過好幾天的睡覺、休息，身體狀況好轉許多，味覺、嗅覺慢慢恢復當中，過幾天後也會再去篩檢，感謝大家關心之餘，也祝福自己早日康復。Selina、張景嵐看到後，也在留言區替亞歷媽加油打氣。

亞歷媽幾天前在臉書上表示目前飲食都很清淡、營養均衡，此外，她也透露孩子們私下會幫助爸媽，「這幾天在家就是一直睡覺休息，也會不斷補充水分，和多吃蔬菜、水果和蛋白質，孩子們也會剝橘子給我們吃」，貼心的暖舉讓亞歷媽備感窩心。（編輯：侯家瑜）

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