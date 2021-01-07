搞不懂霍建華！林心如認「摩羯座老婆難當」

林心如、李李仁上陶晶瑩《陶口秀》大談電影《迷失安狄》拍攝甘苦，由於霍建華和李李仁都是摩羯座，陶晶瑩犀利逼問林心如：「當監製難？還是當摩羯座的老婆難？」林心如回答：「當摩羯座老婆比較難！」她說摩羯座有一些莫名的堅持，你搞不懂他們的「點」在哪裡，女兒也是摩羯座的林心如直呼：「我的人生被摩羯包圍。」

陶晶瑩好奇林心如為何會找李李仁來飾演變性人的角色？林心如說當時也有討論一些人選，她覺得李李仁很直男，老實說她那個時候並沒有把握李李仁會答應演出，「他連吻戲都不拍的人」，陶晶瑩聽到這句話坦承，以前剛開始真的不准李李仁拍吻戲，但是這條禁令「後來就慢慢消失了」。

李李仁不只在《迷失安狄》扮演變性人，另一部戲劇《華燈初上》更有強暴的情節，製作人都是林心如，李李仁說：「林心如應該是除了我老婆跟我媽以外，最容易讓我聽話的女人。」陶晶瑩聽完直呼摩羯座真的很難叫，都比較會聽外人的話，林心如立刻附和：「自己人都很難叫，都是外人很好叫。」

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