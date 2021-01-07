終於把小甜甜嫁掉！閨密王宇婕爆哭：我再也不會擔心妳了

36歲「小甜甜」張可昀今（7日）無預警透過社群平台宣布閃婚及懷孕，另一半是先前週刊拍到已經同居、小5歲的宋姓保險業男友，她的好姐妹王宇婕稍早發文恭賀，「以後我再忙也不會擔心妳了，以後有老公愛妳，孩子愛妳，永遠有人陪伴妳！」

小甜甜到戶政事務所登記時，王宇婕在一旁見證，她欣喜寫下：「今天是大喜日子！今天嫁掉我的妹妹，我的閨蜜，我的寶貝張可昀！」接著感性地說：「妳的過去可能沒感受到一家和樂的溫暖，但從今以後…妳有自己的家了。以後的妳過年過節都可以熱熱鬧鬧的一家人過！」

王宇婕說，自從知道小甜甜要結婚當媽，只要一想到眼淚就會一直掉，「因為很心疼妳，很愛妳，很希望妳幸福！以後我在（再）忙也不會擔心妳了，以後有老公愛妳，孩子愛妳，永遠有人陪伴妳！」

文末，王宇婕叮囑新郎官，「謝謝宋先生，拜託好好照顧宋太太！謝謝你出現在她生命。娶到張可昀是你的福氣…她是個善良，天真的女孩，希望你永遠愛她，珍惜她，保護她！」

王宇婕真切的文字感染許多網友，「宇婕的祝福好走心，能直接感受到宇婕的喜悅」、「有家庭的溫暖，是最幸福快樂的，恭喜小甜甜」、「有妳這閨蜜值得了」，好友陳志強、林健寰也都留言道賀。（編輯：楊穎軒）

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