不忍了！Angelababy否認當小三　冷喊黃曉明「黃先生」

黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年，屢傳婚變，Angelababy甚至不幫黃曉明過生日，兩人出席各活動也不提彼此，關係看似冷淡。近日黃曉明與舊愛李菲兒同台又引起熱議，Angelababy昨（6）日在微博發聲解釋當年小三疑雲，並以「黃先生」稱呼自己的老公，婚變傳言又甚囂塵上。

大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季近日開始錄製，主持人黃曉明與舊愛李菲兒同台引起熱議，2人情史再被挖出，當年Angelababy疑似介入兩人的傳言又被拿出討論。10年過去，Angelababy受不了今日在微博發聲表示，「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。」

Angelababy說自己一直不想解釋這件事，「也覺得這是黃先生和李菲兒的事情，要說也應是黃先生來向大家澄清。」10年過去她選擇出面把前因後果說清楚，只為了「不太想再幫別人扛著這口鍋了。」整篇文章提到4次黃曉明，卻有3次都是以「黃先生」稱呼，令人感覺陌生，讓網友直呼，「這是離了的口氣嗎」、「黃先生？怎麼感覺好陌生？」兩人婚姻關係再度受到關注。