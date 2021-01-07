故事有多浪漫「結尾就有多難堪」　玉女當紅閃嫁富商慘遭劈腿

90年代玉女掌門人葉蘊儀，當年上節目自我介紹，一句「我今年，洗腳水（19歲）」，呆萌模樣紅遍港台兩地。她在22歲事業巔峰時，為婚姻捨棄名利淡出，未料不到5年就離婚，她釋懷表示：「不合適的話寧願選擇分開，大家曾經相愛過，很多回憶都會留在心中，無形而有形，這樣就足夠了。」

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一臉童顏的葉蘊儀，13歲在香港被星探發掘，笑起來十分甜美的她，出道不久就成為廣告商寵兒，戲劇邀約更是不斷。葉蘊儀16歲時主演的港日合資電影《孔雀王子》在日本一炮而紅，連韓國、台灣等地也因她掀起一股「玉女」潮。

葉蘊儀在事業高峰時期，遇到當時的香港玩具富商陳柏浩。有傳，陳柏浩原本打算送輛法拉利跑車，但被葉蘊儀拒收。之後，他用9999朵玫瑰擺成一個大大的「心」字，開著紅色法拉利跑車，接葉蘊儀邀她共進晚餐，甚至還曾在葉蘊儀感冒拍戲時，搭飛機去倫敦細心照顧，終於打動芳心，求婚成功，兩人於1995年結婚。

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可惜童話般的故事一開始有多浪漫，最後的結尾就有多難堪。正當全世界以為公主與王子過著幸福快樂的日子時，1999年，葉蘊儀懷第二胎後，陳柏浩經常夜不歸宿，更被發現出軌，多次被媒體拍到跟女生親密同行，還在孕期的葉蘊儀即使多次勸說也絲毫挽回不了渣男的心，二人最後選擇結束5年婚姻。

去年，葉蘊儀在節目上透露失婚後的心情，她曾自認是完美妻子，離婚時也質疑是否自己不好，但她學會釋懷，認為離婚只是人生成長的經歷：「我可以接受失敗，但我不能接受放棄，離婚後既然要面對，與其總是想著辛苦的事情，還不如想想怎樣去面對，活得更好，怎樣把小孩教好更重要。」

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除了愛情和婚姻之外，葉蘊儀認為女人還有更多的空間可以發展，熱愛藝術的她到香港藝術學院修讀藝術文憑，之後又前往澳洲墨爾本理工大學攻讀藝術系碩士。葉蘊儀不斷學習並發掘新的技能，成為自强獨立的女性。

如今47歲的葉蘊儀依舊自信、美麗，並告訴「同路人」離婚不是人生終結，也可以是美好的開始。女人的價值不該只建立在婚姻上，就算沒了愛情、婚姻，仍能自立自強，在人生的舞台上發光。

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