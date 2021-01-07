孫藝真慢慢地等待對的人　感情多年交白卷終遇玄彬

玄彬和孫藝真在元旦被韓媒《Dispatch》爆出低調熱戀8個月，兩人透過經紀公司承認戀情，孫藝真更在IG上甜蜜發文：「感謝能遇到如此好的人」，表示自己會努力經營與玄彬的感情，這可是孫藝真入行20年以來首次認愛。

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這個月即將滿39歲的孫藝真於1999年出道，鮮少傳出緋聞的她，頗具「男神緣」，每部作品都與男演員十分登對，戲外感情卻交白卷，令粉絲好奇她何時將步入禮堂，她曾說：「隨著年紀的增長，戀愛彷彿變得越來越不容易。也不喜歡為了交往而見面的聯誼活動，就這樣慢慢地等待對的人。」

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她4年前時曾表示，還未嫁人的原因是一方面工作繁忙，另一方面若組織家庭的話可能就沒有太多時間投入戲劇作品。她對演員生涯的熱愛想必難以全然放棄的，因此談到理想型，孫藝真認為只要「能良好溝通、體貼」的人就好。

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其實，玄彬和孫藝真的戀愛緋聞傳足3次，從2018年合作電影《極智對決》到電視劇《愛的迫降》中，兩人戲裡戲外互動甜蜜。2019年，還曾被網友拍到同遊美國超市，更傳出玄彬當時與孫藝真雙親聚餐，好事近了，但雙方經紀公司當時火速對外澄清緋聞。

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不過，在玄彬和孫藝真傳出第4次緋聞時，兩人終於宣布熱戀中，這可是孫藝真入行20年以來首次認愛。與她同期的女星，如金泰希、全智賢等女神，早已結婚生子，家庭美滿，因此粉絲們都期待孫藝真能與玄彬開花結果。

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