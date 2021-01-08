黃曉明與Angelababy（楊穎）於2015年結婚，育有一子「小海綿」。但婚後有關兩人的離婚傳聞從沒斷過，Baby日前在微博上澄清自己非小三，但昔日口中的「海綿大哥」變成了「黃先生」，再度引發外界揣測兩人是否「已離婚」。

回顧兩人從交往到結婚初期，黃曉明一直走的是高調「寵妻狂魔」人設，因為他認為「寵壞妳，別人就搶不走」；反觀，對照現在夫妻倆幾乎沒半點互動，差別極大，那就讓我們來盤點黃曉明過往浮誇的寵妻行為吧！

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1.婚前高調放閃，送上豪華房車、藍寶堅尼跑車

黃曉明和Baby交往期間，心疼女友拍戲辛苦，豪擲上千萬台幣購入有「移動豪宅」之稱的GMC豪華房車送她。而Baby在25歲生日時，他送她一輛藍寶堅尼跑車當生日禮物，還將自己裝進藍寶堅尼「人肉快遞」送給女友，浪漫指數破表。不料，事後港媒卻踢爆該車已是第三手，黃曉明以6折價購入。

2.設計鑲有277顆鑽石的對戒，取諧音「愛妻妻」

黃曉明與Baby於2015年10月8日在上海舉辦世紀婚禮，婚禮前180天，黃曉明就親自著手準備婚戒的樣式，經過多次修改，最後設計出一款對戒，鑲嵌著277顆鑽石，取諧音「愛妻妻」。

3.土豪式的世紀婚禮，滿足女性對婚禮的幻想

黃曉明與Baby的世紀婚禮，主場音樂是「小賈」賈斯汀（Justin Bieber）的《Baby》，黃曉明還投妻所好，扮G-Dragon跳唱《Fantastic baby》，並宣布成立「關愛寶貝」基金，資助527位小朋友，數字的發音為「我愛妻」。

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4.掃光2萬多支冰棒，只因Baby想吃。

賈乃亮在節目《看你往哪跑》中爆料，指出黃曉明給Baby買下了整條街的雪糕。Baby在橫店拍戲，因為想吃Häagen-Dazs的冰棒。於是黃曉明就在橫店一條街，掃光所有該品牌的冰棒，多達2萬多個，還租下一個冰櫃擺放，足夠Baby吃幾個月。

5.黃曉明辦公室竟擺夫妻倆銅像

有網友在微博曝光黃曉明辦公室一角的照片，沒想到意外發現夫妻倆的銅像，該銅像是依照夫妻倆婚紗照等比例縮放製作，只見戴著王冠的Baby和穿著西裝的黃曉明，都顯得十分逼真，讓網友羨慕直呼：「寵妻狂魔黃教主！」

6.寵妻金句，句句肉麻

黃曉明曾說過：「我希望我的女人是被我寵愛的，像公主一樣的那種。我有點大男人主義，對女人的好就是比較霸道的那種好。比如說我真的喜歡你，會傾我所有的能力去讓你高興。」

而他的寵妻金句，也句句是肉麻情話，如「她是我最想要保護的人，我願意當她的擋箭牌、當她的垃圾桶、當她的暖手寶」、「我的錢就是她的錢」、「只想把全世界最好的捧在你面前，你喜歡的就是我喜歡的」、「你老說把我寵壞了怎麼辦，那就寵壞了好了」等。

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