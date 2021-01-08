楊紫瓊因李安的《臥虎藏龍》享譽國際，3年前，一改女打仔形象，在《瘋狂亞洲富豪》飾演難搞虎媽，在歐美影壇聲勢翻紅。她曾有過一段3年的短命婚，直到遇見大15歲的法籍男友，兩人攜手走了第17個年頭，互動已如老夫老妻，卻至今不婚。

58歲的楊紫瓊早年在香港發展，許多人誤會她是香港人，她其實出身馬來西亞，家境富裕，4歲開始學芭蕾舞，長大後遠赴英國倫敦皇家舞蹈學院主修芭蕾，但後來因傷，不得不放棄舞蹈之路。

1983年，她在媽媽的鼓勵下，參加「馬來西亞小姐」選美比賽奪冠，同年，又得「墨爾本小姐」第一名。當時香港文娛行業發展蓬勃，很多香港影視公司對楊紫瓊很感興趣，因此，隔年獲邀赴港與成龍、周潤發拍廣告，並以電影《貓頭鷹與小飛象》出道。

楊紫瓊出道4年後，26歲的她閃嫁德寶電影公司老闆潘迪生，在事業高峰時期，按照前夫的意願息影，全心投入家庭生活，她那時候感到很迷茫，認為自己不適合做個「茶來伸手，飯來張口」的豪門少奶奶，加上夫妻理念不和，最後結束3年的婚姻關係。

楊紫瓊在談話節目《魯豫有約》上表示：「做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身，我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。」

她離婚後復出，與成龍合作電影《警察故事3》，飾演女警「楊建華」一角，不靠替身，親自完成片中高難度動作，成為香港頭號武打女星。她從此戲約不斷，2000年演出李安的《臥虎藏龍》揚名國際，也「打」進了好萊塢，演出《藝妓回憶錄》、《太陽浩劫》等電影。

事業雖然成功，感情路卻不大順遂，直到2004年，有媒體拍到楊紫瓊無名指上戴有鑽戒，在記者的追問下，楊紫瓊承認和大她15歲的尚·陶德（Jean Todt）交往，男方是法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席，兩人交往至今第17個年頭，一度傳出婚訊。

她去年在Instagram和男友放閃，並寫著「慶祝交往6000天」等文字，男友在交往6000天的這一日，送給了她浪漫的黃玫瑰和手寫卡片，平淡簡單的幸福，讓她感到貼心。

很多人認為男方比楊紫瓊年長15歲，身高也比楊紫瓊矮，兩人一點都不登對。其實，楊紫瓊年輕時也曾是「外貌協會」，但隨人生歷練有所改變，她現在追求的是心靈上的契合，喜歡「可靠、有内涵」的男人。

據悉，男友在楊紫瓊面前非常小孩子氣，還會撒嬌，很容忍楊紫瓊的脾氣，更重要的是他會支持楊紫瓊所做的一切。楊紫瓊認為剛認識一個人，互相都會表現最好的一面，得經過一些時間，才能看到對方的真面目，也因此才能跟男友愛情長跑多年。

為何愛情長跑多年不婚？她曾表示喜歡自由，跟隨自己的内心生活，認為女人不該到了適婚年齡，就要找個適合的男人結婚並組織家庭，這樣的「完美生活」是別人想要的，並不是自己想要，她認為女人就要為自己而活，對自己負責就足夠了。