男神孔劉喜歡「貓個性」女生　透過一點看清她的性情

韓國「四大公共財產」蘇志燮與玄彬已死會，但粉絲們別失望，孔劉、姜棟元這兩大男神仍是黃金單身漢，還有機會。41歲的孔劉因《屍速列車》大爆紅，他曾入榜「希望他們永遠單身的男星」之一，出道多年，堪稱緋聞絕緣體，他曾透露須要保有私人空間，喜歡個性像貓、善良的女生。

年輕時的孔劉比較喜歡特別的女生，對顏值和身材要求也極高，外型上還要能和他匹配，總而言之也是個「外貌協會」來著。但是隨著經歷越多，他了解自己需要的另一半是什麼樣子，「簡單又積極」的女生正是他的理想型，他這樣說過：「以前我會喜歡有自己獨特風格的女人，但現在更喜歡靈魂善良的女人。」

他表示還會透過「酒品」來看對方的性情，因為他認為「酒醉露真情」。加上本身個性獨立，不喜歡另一半過分依賴，他曾形容「個性像貓」的女人是他的菜。

不過，孔劉單身多年，早已習慣一個人的生活，他的感情觀變得有些「佛系」，不喜歡和別人約會，也不刻意追求愛情，選擇從容不迫地等待緣分，直到那個適合的人出現。

也因為習慣了孤獨，即使談戀愛的話，他也很注重個人空間，希望將來的她是一個尊重彼此空間的人，他說：「不論是戀愛還是朋友，都很需要各自的空間，打著友情或愛情之名來佔據彼此的空間，很令人不舒服，我希望能遇到尊重彼此空間的人。」