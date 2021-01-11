與父關係疏離　阮經天淚崩：一輩子都不想成為他那樣的人

演員阮經天最近參加大陸節目《念念桃花源》，跟現場嘉賓聊天時，罕見談到爸爸，並坦承父子倆關係疏離，甚至哽咽表示：「我一輩子都不想成為我父親那樣的人！」而父親也成為他一直以來的最大弱點。

阮經天在節目中表示，自己人生走了38年，才突然發現自己無可避免的很像父親，但這卻成為他這輩子最大的軟肋，因為他一直以來都在避開「像爸爸」這件事，更脫口而出：「其實我跟我父親的關係是疏離的，我一輩子都不想成為我父親那樣的人！」但現在卻氣餒發現，自己就是擺脫不了父親的影子，而且在各方面都跟父親越來越相像。

他說：「我父親有我最不喜歡的樣子，他用了不好、錯誤的方式，來表達對我們的愛。」雖然他成長過程中，多次想跟父親說說話，但都因為兩人關係疏離而沒有做，所以他成為無法和父母和解的小孩，這也讓他「永遠沒有辦法變成大人，但我想也該是時候，該長大了。」不知這是不是意味著，阮經天想要去拉近跟父親的關係。

其實，阮經天私下是很重視家人的，在社交平台不時PO出家人的照片，包括媽媽、弟弟、爺爺、過世的奶奶等，唯獨沒有PO過爸爸的照片。

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