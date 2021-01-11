韓星孫藝真元旦認愛玄彬，俊男美女配在一起，獲得全球粉絲祝福，「迫降CP交往」也成為熱門時事，網友再度起底孫藝真過往長相，發現她從小美到大，羨慕玄彬交到女神等級的女友。

孫藝真18歲踏入影壇出道，2001年與蘇志燮演出電視劇《美味關係》，同年拿下《MBC演技大賞》最佳女新人殊榮，名氣就此展開，隔年直接擔任電影《醉畫仙》女主角，該片獲得第55屆坎城影展「最佳導演獎」，為孫藝真帶來更多關注。

孫藝真2003年與宋承憲搭檔出演愛情劇《夏日香氣》，劇中飾演清純開朗的女孩「沈慧媛」，甜美模樣獲得討論，該劇也成為她的代表作之一。她2006年以每集2500萬韓元（約台幣70萬元）出演韓劇《戀愛時代》，成了當時片酬最高的女演員；2010年跟2018年分別與男神李敏鎬、丁海寅主演《個人取向》及《經常請吃飯的漂亮姐姐》，星途十分順遂，到了2019年與玄彬共事《愛的迫降》，人氣達顛峰。

孫藝真擔任第一要角的作品數不清，除了演技獲肯定，劇中造型與顏值也都是網友討論的話題，如今已是女神等級的她，更與男神玄彬戀愛，令全網女性羨慕不已。

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