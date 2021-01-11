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41歲辣媽艾莉絲秀逆天美腿　「下衣失蹤」揪女兒跳舞

▲艾莉絲（左圖）「下衣失蹤」揪女兒跳舞。（圖／艾莉絲 IG）
文 : NOWnews今日新聞

41歲的藝人艾莉絲臉蛋、身材保養得宜，2001年在「Channel V」的選拔活動中脫穎而出後，成為節目主持人，流利的口條加上親切的形象深受觀眾喜愛。艾莉絲2013年與日本前夫生下女兒梨梨醬，2018年與英國外交官馬培迪結婚後，迎來兒子威廉弟，昨（10）日她就在IG上分享與梨梨醬一起跳舞的影片，白皙的美腿意外掀起話題。

從影片中可以看到，艾莉絲身穿白色帽T玩下衣失蹤，與梨梨醬一同表演抖音舞蹈，她一雙纖細的逆天長腿備受關注，當她滑步時也能看到極短的真理褲，一旁的女兒實力也不容小覷，舉手投足都有明星的架勢，母女倆隨著音樂舞動的畫面，看起來俏皮可愛。

影片曝光後馬上掀起關注：「美腿母女檔」、「根本是姊妹」、「影片好療癒好溫暖」、「美腿美魔女」。事實上，艾莉絲透露女兒正在準備學校期末考，想請她陪著複習考試內容，還提出交換條件，「她說她願意陪我Tik Tok Dance一首歌來健身，這是什麼條件啦」，艾莉絲預告粉絲會有完整版，「今天先送上燈光昏暗舞步，凌亂的15秒練習短版，等期末考結束之後比較有空，再送上60秒有誠意的正式長版」。（編輯：侯家瑜）

▲艾莉絲（中）育有一雙兒女。（圖／艾莉絲 IG）
▲艾莉絲（右）與女兒一同表演抖音舞蹈。（圖／艾莉絲 IG）

 

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Tags : 下衣失蹤梨梨醬美母女檔艾莉絲長腿

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