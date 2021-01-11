《流金歲月》時隔33年搬上螢幕　劉詩詩、倪妮中肯語錄引共鳴

《流金歲月》是香港知名作家亦舒的暢銷著作之一，1988年改編為電影，由鍾楚紅、張曼玉擔任女主角，成為經典。相隔33年，大陸翻拍為電視劇版，由兩大女神劉詩詩、倪妮詮釋「蔣南孫」、「朱鎖鎖」，講述兩個女生由學生時期到社會工作間，友誼與成長的故事，播出後，劇中的人生語錄也因「太中肯」，引發許多共鳴。

當年電影以70、80年代的香港為背景，片中張曼玉、鍾楚紅是閨密，卻愛上同一位男生，隨著年紀增長，三人經歷了錯綜複雜的情愛糾葛、現實人生的悲歡離合。這回找來劉詩詩、倪妮主演，網友都認為兩人的氣質與書中人物相符，導演沈嚴和編劇秦雯則是繼《我的前半生》後第二次改編亦舒的小說。

故事呈現出人生不是偶像劇，沒人能一輩子順順利利，劉詩詩飾演的蔣南孫是名千金，溫文有氣質，後來家道中落，經一番努力，成為知性獨立的女性；而倪妮飾演的朱鎖鎖從小父母離異，寄人籬下，深知「錢」的重要，也渴望擁有自己的家庭，長大後與有錢人結婚生子，卻未因而得到快樂；兩位閨密在互相扶持下，把第二次的人生活得多姿多彩。

《流金歲月》10大超中肯人生語錄：

1.生活給我蜜糖，我就安享蜜糖；生活給我考驗，我就披甲上陣。

2.所謂精彩人生，不過是步步為營。

3.人情最累，因為算不清楚。

4.人嘛，這輩子總得得罪一些人，那能補救的盡量補救；補救不了的，就真誠的說句對不起。

5.做人，不能為了生活被壓著頭走。

6.我們要有後路，才不會無路可退。

7.每個人不一樣，你經歷的我沒有經歷，我經歷的你也沒有經歷，所以誰也不要小看誰。

8.你處理不好的，時間會處理好的，不用太著急。

9.工作，不是為了夢想，而是為了盡快把帳還清。

10.不是所有的用心良苦，都會有期待的結果的。