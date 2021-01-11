嫁入豪門被指「報恩」？「小結巴」黎姿：是他願意和我一起慢慢變老

香港凍齡女神黎姿（現改名為黎珈而）在《古惑仔》系列中飾演鄭伊健的女友「小結巴」，令台灣觀眾熟悉。她12年前嫁給大15歲的殘疾富商馬廷強，升格豪門闊太，育有3名寶貝女兒，但曾有網友瘋傳，她嫁入豪門是為了生計與報恩。

49歲的黎姿一臉貴婦樣，其實童年相當貧窮。她出生電影世家，爺爺為香港電影之父黎民偉，但家道中落後，失聰的父親視力變差，全靠她母親開小貨車支撐。她為分擔家計，放棄升學，14歲以電影《開心鬼放暑假》出道，賺錢供小4歲的弟弟讀書。弟弟不負眾望，唸完醫學院成為醫生。

黎姿出道後身邊不乏追求者，緋聞對象大多非富即貴，但感情路相當坎坷。她曾與大21歲的漫畫家黃玉郎有過一段戀情，那一年她年僅16歲，但黃玉郎為了與前妻復合，向她提出分手。當時黎姿苦苦哀求，甚至動過自殺的念頭，也沒有挽回這個男人。

之後與商人許晉亨、牙醫鍾少甫，以及被稱為金融界猛人的龐維新等人皆傳出緋聞，這些人各個來頭不小，卻沒人願意與黎姿牽手一輩子，直到遇見現在的老公馬廷強後，才完成她從小當賢妻良母的志願。

據悉，馬廷強當年鍥而不捨地花6年時間追求黎姿，兩人交往足足7年才於2008年結婚。交往期間有傳馬廷強多次求婚，但真正打動女方訂下終生的轉捩點，是黎姿弟弟出車禍的那一年。

2007年，黎姿的弟弟不幸發生嚴重車禍，導致半身癱瘓。當時正在拍攝電視劇《珠光寶氣》的黎姿，不管拍戲拍到多晚，都堅持趕到醫院照顧弟弟，馬廷強當時在她身邊給予無限支持，陪她渡過難關，甚至對黎姿說：「不要做了，我會照顧你一輩子！」

黎姿深受感動，意識到對方就是能托付終身的真愛。雖然當年這段戀情不被看好，外界更指黎姿嫁入豪門只是為了生計及報恩。如今兩人的愛情堅貞不移，夫妻倆結婚即將邁入第13年。

其實，一個女人婚姻幸不幸福，都寫在臉上。婚姻幸福的女人，她們往往熱愛生活，勇於做自己，臉上寫滿的全是自信，看上去容光煥發。在她們的背後，肯定也是有個很愛她們的老公。

黎姿曾在結婚9周年時，在社交平台上分享與老公馬廷強的結婚照，寫道：「是他願意和我一起慢慢變老，是他將我當成小孩子一樣永遠珍惜。」而她淡出娛樂圈後，接手弟弟的醫美事業，2017年公司更正式掛牌上市，晉升為身家百億的女CEO，可謂事業、家庭兩得意。