婚後該不該顧形象？權相佑結婚多年沒聞過老婆的屁

韓國男星權相佑和老婆孫泰英結婚多年，感情依舊甜蜜，經常被問夫妻倆的保鮮之道？權相佑曾在節目中透露，從未見過老婆在自己面前出現「生理現象」，例如放屁，更表示「沒有聞到過味道，也沒有聽到過聲音」，此話一出，引起熱烈討論，難道為了維持愛情熱度，婚後就得顧形象？

2003年權相佑和崔智友演出韓劇《天國的階梯》一炮而紅，劇中深情暖男形象深植人心，不少女性視他為男神。2008年，權相佑與同為演員的孫泰英爆出交往僅9個月閃婚，更有韓國媒體指兩人是「奉子成婚」，但權相佑曾上節目否認傳聞。

權相佑和孫泰英婚結婚即將邁入第13年，育有1子1女。他們經常帶孩子去上學後就跑去單獨約會，戲劇作品不斷的權相佑，更時常在宣傳期大方放閃，夫妻倆的好感情羨煞旁人。

但結婚多年，孫泰英竟然能忍住不在老公面前出現「生理現象」，大部分的網友都感到不可置信，認為她簡直是「超人妻子」，結婚多年都堅持不在丈夫面前放屁，需要很大的「意志力」和「耐力」。

其實，男女朋友談戀愛時，都會積極想在對方面前展現出最好的一面，但等到熱戀期過後，甚至是結婚之後，真性情開始表露無遺，完美形象幻滅的同時，新鮮感與吸引力也可能大不如前。

甚至有人聯想到，當年李敖憑才氣娶到不食人間煙火的美女胡因夢，但兩人婚姻僅維持3個月左右。離婚後，被問到胡因夢那麼美，怎麼捨得離開她呢？李敖卻嘲諷對方如廁的樣子很不堪，「美人便秘，與常人無異。」而胡因夢面對前夫種種不尊重的言語時，只淡淡回應：「同一個屋檐下沒有真正的美人。」

不過，大多數的人和另一半成為最親密的人時，都希望能卸下面具，呈現真實自我，所謂「情人眼裡出西施」，想必對方斷不會因為某些「生理現象」就分手或不愛你，若是真愛，無論你變成什麼樣子，對方都會接受最真實的你。