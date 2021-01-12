吳宗憲準備淚崩嫁女兒　向親家朱立倫「要求1條件」

吳宗憲二女兒Vivian被朱立倫外甥Wilson求婚成功，婚期有機會今年舉行，吳宗憲昨（11日）錄《小明星大跟班》透露，已為準備出嫁的女兒寫一首歌，內容是父女20幾年相處點滴，直呼「唱了會掉眼淚」，婚禮上會不會哭？吳宗憲說，他最記得從小Vivian睡覺都要用一根手指黏著爸爸，寶貝女兒出嫁，哭是人之常情。雖然吳宗憲讓年輕人自己決定婚事，但是他只有一個條件，就是希望低調，已和親家朱立倫達成共識。

談到準女婿Wilson，吳宗憲笑說：「女婿有見面聊天，但是話不投機半句多，開玩笑啦，當然很合，孩子很乖，雙方面都很不錯，婚期他們自己決定。」他也和朱立倫達成共識，婚禮低調辦，免得沾染政治色彩，「年輕人都誤以為我是藍的或綠的，又有人說我是紅的，但我從以前就是彩色電視機啊，一直都是為大家服務。」

訪談中吳宗憲還揭曉一個新身分，他表示自己的事業已經做得比演藝圈大上百倍，其實他還擔任通訊軟體執行長，原本公司500人，近日再開1000個職缺，吳宗憲一個月薪水就要發出2000萬，6月將請歐洲銀行對公司估值，預計市值可達1億美金（約台幣28億元），吳宗憲說：「我的公司保證一定血汗工廠，工程師操到快掛掉。」不怕嚇跑求職者？吳宗憲有信心：「重賞之下必有勇夫。」

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