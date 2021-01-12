《哲仁王后》靈魂交換劇情太搞笑　申惠善「耐看臉」暴紅

熱播韓劇《哲仁王后》改編自陸劇《太子妃升職記》，融合穿越時空、交換身體的爆笑劇情，戲中飾演「哲仁王后」的申惠善在一次落水事件中，和現代青瓦台主廚崔振赫交換靈魂，從此在宮中陰陽怪氣且笑料百出，許多劇迷越看越入戲，還發現申惠善長得很「耐看」，越看越正！

所謂的「耐看臉」沒有深邃的五官，也就是指「第一眼不會驚豔，卻有一種獨特的氣質，而且時間久了，還會越看越心動」！除了申惠善以外，韓國演藝圈中，也有許多「耐看臉美女」。

申惠善

《哲仁王后》開播以來，申惠善外表飽受批評，不僅她長相「普通」，還酸她就是一臉「女配臉」，但她在戲裡面不造作的搞笑演出，許多網友也漸漸喜歡上她。說實話，申惠善的顏值確實稱不上絕美二字，但她柔和的臉部線條，卻有種說不出的美感。

孔曉振

40歲的孔曉振是耐看型美女的始祖，圓臉搭配內雙顯得獨樹一格，而這臉孔曾讓她飽受外界批評，但她不在乎別人眼光，由內而外散發出的知性且隨性的魅力，加上演技精湛，常年受到劇迷的喜愛，被封為韓劇收視女王。

金高銀

《The King：永遠的君主》的女主角金高銀，長相經常被拿出來討論，就有彩妝師分析，金高銀雖然不是第一眼美女，但她皮膚白皙、眼睛偏小、加上眼距略寬，整張臉透露著十足的靈氣，很有觀眾緣。

朴素丹

電影《寄生上流》裡飾演「潔西卡」老師的素丹，也許不是第一眼就讓人印象深刻的人，但她五官清秀給人一種很舒服的感覺，加上牛奶般的膚質，有人形容她「不美但耐看」。