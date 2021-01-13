港星佘詩曼在古裝劇《延禧攻略》裡飾演「嫻妃」一角紅遍中港台，去年在《燕雲台》中從少女演到老婦，演技再獲肯定。45歲的她事業有成，至今卻小姑獨處，經常在Instagram上傳生活照的她，看似很享受單身生活，其實她考慮過凍卵，曾在大陸綜藝節目中坦言對婚姻仍有期待，但擔心年紀太大生不出來，還特地向醫生諮詢凍卵相關事宜。

三立華劇《未來媽媽》裡的扎心金句：「凍卵是世界上唯一的後悔藥，這樣就不會後悔年輕的時候沒有生了。」呼應了很多職場女強人的心聲，徐靜蕾、林志玲與張本渝等女藝人也早已加入凍卵行列。

身為大齡女子的佘詩曼也曾在大陸節目中諮詢醫師，當醫師提到45至50歲的卵子「狀態會再壞一點」時，佘詩曼難掩擔憂，不過隨後對方解釋，卵子狀態與年齡不一定相關，她才鬆了一口氣，「那我還有希望！」

只是佘詩曼除了憂心能生得出來嗎，還表示：「但是現在我都已經45歲，生（小孩）最快要47歲，那他20歲，我已經67歲了…」擔心太晚生育，和小孩年紀差太多，會產生代溝。

港姐出身的佘詩曼出道24年，其代表作包括《帝女花》、《金枝欲孽》、《宮心計》等皆有不錯成績，貴為戲劇一姊的她由於太專注於工作上，曾忽略了男友而錯失了愛情。

與她傳過緋聞的男星現在都已各自有家庭。2002年，她拍港劇《情緣汽水機》時，與陳浩民相識相戀，兩人交往了4年一度傳出婚訊，最後因工作關係，雙方聚少離多，分手收場。而陳浩民現在也是4個孩子的爹

幾年後，佘詩曼與鄭嘉穎因《法證先鋒2》擦出愛火，兩人出席各大場合經常放閃，可惜種種因素，導致雙方分手，鄭嘉穎最後娶了小22歲的陳凱琳。而佘詩曼的幾段感情史中，和張智霖的緋聞爭議最大，兩人因《十月初五的月光》鬧緋聞，被傳介入張智霖與袁詠儀的感情，遭當事人否認。

演藝之路看似順遂的佘詩曼，竟也曾討厭當明星。她透露有次到北京參加頒獎禮準備領獎時，接到醫生打來的電話，說媽媽在美國動肺部手術，心臟一度停頓了20秒，醫生要她有心理準備媽媽可能不會再醒來。

當時她很想立刻飛去找媽媽，可是她要準備去領獎，她說：「在那一刻，我真的很討厭自己當明星。因為我永遠都要把自己真實的情緒藏在心裡。」幸好最後媽媽平安度過危機。

其實佘詩曼有一個哥哥與弟弟，爸爸在她5歲時因交通意外而離世，媽媽多年來獨力養大三子女，孝順的她直到去瑞士留學前，為了不讓媽媽孤單，都會一直陪她睡覺。佘詩曼這一生中最愛的是媽媽，所以想追她的男性，想必也得先過佘媽媽那一關。