秀智《Start-Up》鼓勵勇敢追夢　8大熱血金句：別讓他人的看法成為你的現實

Netflix韓劇《Start-Up我的新創時代》描述秀智和南柱赫等人為了一圓創業夢,儘管面臨各種挑戰仍不放棄的故事。劇中諷刺當今社會現象,例如年輕人低薪、創業艱難、職場文化、霸凌等各種問題,引起許多共鳴。

《Start-Up》中南柱赫飾演男主角「道山」,受到上司的批評與貶低之時,好友從他的名言便條紙中撕下「別讓他人的看法成為你的現實」(Other people’s opinion of you does not have to become your reality)這句話送給了他。

這句話出自美國勵志演說家萊斯布朗(Les Brown),鼓勵大家別太在乎別人的評價,「做好自己,無愧於心」,不要受他人言語的影響而左右自己,堅定地走自己的路,勇敢往前走,才會離成功又近了一步。

而劇中秀智的奶奶也說了不少至理名言,「妳是波斯菊,現在還是春天,只要妳耐心等待,妳將會是秋天開得最美的花,所以別太心急。」有欲速則不達的意思,比喻好事值得等待,慢慢來不要急,也不需要跟別人比較,因為每個人都有屬於自己的時區。

韓劇《Start-Up》的8大熱血金句:

1.不用管別人,我們不無視自己就好了,別讓他人的看法成為你的現實。

2.比起背景我們更重視人品。

3.我們總不能堅持錯誤的答案,不如去尋找其他的解答。

4.你是我所有問題的解答,所以我打算跟隨你的腳步,我打算像你一樣創業!

5.我從來不曾對我的選擇感到後悔,因為我會竭盡全力去做。

6.妳是波斯菊,現在還是春天,只要妳耐心等待,妳將會是秋天開得最美的花,所以別太心急。

7.展開沒有地圖的航行也不錯!

8.如果每天都是晴天的話,全世界都會變成沙漠,偶爾也要下雨、下雪,地上才會長出草來,才能收成這種好吃的橘子啊。