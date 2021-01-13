沒有「絕對適合」的另一半　吳姍儒：磨合過程中，就看你「願意」犧牲到什麼程度

30歲的吳姍儒（Sandy）一向給人有想法、有內涵的形象，入行短短6年就抱走兩座金鐘最佳主持人獎。她前陣子上網路節目時透露自己理想型的條件，也大談感情觀，她認為感情中沒有「絕對適合」的那個人，所謂的契合度只有比較多磨合跟比較少磨合，一切就看你「願意」犧牲到什麼程度。

吳姍儒在網路談話節目《山料聊聊》裡透露，欣賞對象的特質第一是「善良」，因為真正由心發出的善良非常困難的，第二是「負責任」這件事，她將品格比喻成肌肉，「你必須經過撕裂跟拉扯，才能夠建立起來，所以一個成年人他如果還負責任，那他鐵定是訓練過的。」第三就是「幽默感」，因為人生苦短，需要用一點幽默去平衡它。

在關係中多半扮演什麼角色？她笑說：「噢！大家一定覺得我很女強人，其實沒有欸。」她表示不是一個喜歡在關係裡掌控對方的人，可是會很明確地表達自己的需求跟底線，比如說怎麼吵架都可以，但不能用到的字詞有哪些，最簡單的當然不能在吵架的時候突然說分手，因為她認為這是一種「不負責任的態度」。

對於感情中能夠找到一個互相契合、不會互相傷害的另一半嗎？她認為雙方是不同的個體，一定會互相傷害，至於契合度只有「比較多磨合跟比較少磨合」，沒有「絕對適合」的那個人。在一段關係在磨合的過程中，就看你要犧牲到什麼程度，兩人相處的一切，都建立在「願意」之上。

她將其稱為「吳小姐的『願意』理論」，她這樣形容：「如果我願意體會你跟願意明白你的需要，我就給在你要的地方上就好，我幹嘛花那麼多心力去張羅一桌子菜，你也沒有在吃味道，因為你困擾了嘛，所以你沒有在吃味道，你沒有感受這一切。」

所以吳姍儒認為，「明白對方的需要，用對的方式去給」，給在他要的地方上，並不是一味地付出。她還建議大家要認清自己的價值，先照顧好自己，才有餘力去照顧別人，「在愛情裡面如果你沒有辦法照顧好自己，其實你給不出你沒有的東西，你沒有愛自己，你就沒有能力去愛別人。」