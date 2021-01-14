【個人意見】本週精選2021/01/13

感覺世界停頓到現在都沒恢復正常運轉，但穿衣是人不可不做的事，我們已經很久沒有正式活動，也沒有典禮，如常生活也是一種幸福，看看明星在不同場合穿了什麼，也有了新的意義。



Storm Reid就穿了一身最符合當下心態的服裝，一個成套鑲邊的睡衣，不過因為她是女明星所以是亮片的睡衣，因此睡起來可能會刺（？），但如果每天都得待在家裡，讓身上多點閃亮好像也是合理的選擇（我現在穿著幾乎跟這件一樣的衣服，只是沒有亮片）。



Hunter Shafer參加高譚獎頒獎典禮（對，還是偶爾會有），除了她胸部遭到的不人道對待（沒有東西應該被壓迫成那樣），最令人著迷的是她腰帶上有很多鎖，所以他靈感來源是健身房的櫃子或是名勝地區的戀人橋吧。



首先讓我們感恩金卡戴珊身上所有的衣服都起了衣服的作用，也就是遮蔽一定份量的身體，高馬尾也許還起了一個拉提臉部的作用，但我並不喜歡這種全身棕色的搭配，尤其是褲子很像滷太久的大溪豆乾（外套是素雞這樣）。



DeWanda Wise的短上衣搭配長裙我蠻喜歡的，我覺得這是讓短上衣顯得不會太露，讓皮的長裙不致太厚重的一個搭配法，我第一眼看到這照片是心想「白色想手提包不配」，不過那其實是一個口罩。



Tessa Thompson的背景滿分，這個花園真的很美，但一樣的話不能用來形容他的服裝，印花搭配有其風險搭配前請詳閱公開說明書（沒有這種公開說明書），但要說換掉身上的哪一件讓造型變好看我也想不出。



凱特哈德森基本上是穿著蕾絲睡衣在下樓梯，跟以前的壯陽藥酒廣告一樣。



Elsa Hosk展現出模特兒的專業精神，感覺他不是在穿這些衣服，而是在跟大眾展示這些單品，我很訝異右下角沒有列出每件衣服的品牌名稱和價錢。



Mindy Kaling基本上是安娜貝爾，這花洋裝其實本身不難看，我覺得是薄紗的領子和假花讓整件衣服進入荒唐的領域。



不過說到荒唐誰比得上范冰冰。這件衣服看起來像薩諾斯彈指以後，人消失到一半被捕捉下來的畫面。

圖片來自Vogue