盼「台灣人團結」！吳鳳心疼醫護情侶遭攻擊

「醫護情侶染疫」引起社會廣泛議論，昨（13）日中央流行疫情指揮中心公布了案838、839的足跡，指揮官陳時中表示醫護人員是病人而非犯人，希望大家多給予體諒。人心惶惶之餘，不少公眾人物、醫生出面呼籲民眾不要獵巫，對此，土耳其籍藝人吳鳳也發文，呼籲台灣人在非常時期能攜手面對。

吳鳳大讚台灣的防疫很完整，且防疫人員也都盡力面對一切，對於確診的醫護人員被部分民眾抨擊，他認為除了無法解決危機之外，反而是在防疫上增加更多的壓力，「批評別人非常簡單，但是這些批評的人，如果改天生病的時候，第一時間找的也是醫護人員不是嗎？或者如果讓他們進入有病毒的環境，你們覺得他們敢不敢」。

吳鳳表示自己也有個阿姨是護士，所以能了解醫護人員的辛苦，「很多個晚上，當我們平安在睡覺時，這些人在病房裡努力，就是為了挽救別人的生命」、「如果你們有醫護人員的朋友，我建議對他們更好些，他們現在的情緒比我們還更敏感，也有可能正面臨低潮」。

對於網路上的攻擊，吳鳳希望大家能多注意自己的發言，「今天在鍵盤前說的這句話，也許讓你發洩壓力，但同時傷害了其他正在努力的人，而且有些傷害一輩子也好不了」，坦言想要看到團結的台灣，互相體諒的人，「今晚睡覺之前記得為醫療人員們祈福，相信我們都可以平安度過一切的挑戰」。（編輯：侯家瑜）

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