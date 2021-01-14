劉詩詩用「滿足」形容婚後生活　吳奇隆誇老婆沒「嬌氣」

現年33歲的女星劉詩詩和吳奇隆結婚後，歷經結婚生子離開小螢幕好一段時間，最近主演的電視劇《流金歲月》廣受好評，由於她一向給人溫柔婉約的形象，戲外是否也「表裡如一」？對此，吳奇隆曾上節目表示，在劉詩詩身上沒有「嬌氣」兩個字。

吳奇隆與劉詩詩這對佳偶，因2010年合作《步步驚心》認識，2015年結為連理，婚姻之路走得平穩甜蜜。劉詩詩曾被問對於目前的生活現狀有什麼想法？她簡單用「滿足」兩個字概括婚後的生活，因為唯有懂得感恩、惜福、知足，夫妻之間的感情才會幸福。

劉詩詩和吳奇隆曾一起上談話節目《魯豫有約》，讓人好奇現實生活中的劉詩詩是什麼樣子？吳奇隆先是笑說：「她當然是個漢子。」形容劉詩詩有溫柔的一面，也有好強的一面，而她的好強有時會讓人感到不可思議。

吳奇隆舉例以前拍戲時，劉詩詩即使生病不舒服也會忍著繼續拍，或許因為她17歲就出道，吃過不少苦，比較懂事，所以不想帶給別人困擾，他這樣誇讚劉詩詩：「她是個努力的女孩子，在她身上沒有嬌氣。」

由於劉詩詩和吳奇隆兩人男大女小，相差17歲，結婚時劉詩詩正值事業巔峰，是公認的氣質女神，加上男方曾有過一段婚姻，所以外界不時談論著「吳奇隆配不上劉詩詩」的說法。

劉詩詩某次上節目宣傳新戲時，對於網友認為吳奇隆配不上她的說法，做出回應，她微笑著說：「大家能在螢幕上看到的一面，實際上都是最淺顯的東西。當年他看上我時，我還只是個不出名的小演員，各方面都平平無奇，並不是他配不上我，事實上是我配不上他。」

她認為吳奇隆用全部的愛來包容她，還願意幫助我的事業發展，用大哥哥的身份照顧她，兩人從前後輩關係逐漸發展出愛情，到後來進入婚姻，她說：「他對我這樣好，我一定要用半輩子的時光來報答他，怎麼會存在著大家口中配不上這樣的說法呢？」

從劉詩詩的回答中，可以感受到她交往對象是演藝圈的大前輩，也許當初劉詩詩是比較自卑的那一方，但從他們婚後幸福的狀態來看，證明了婚姻不在於配不配得上，只有合不合得來，同時也呼應了她在新戲《流金歲月》裡的愛情金句：「戀愛、結婚不是做表格，加分減分誰分數高誰就勝出。」