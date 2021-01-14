吳鎮宇在經典港片《古惑仔之人在江湖》中飾演的大反派「靚坤」走紅，成為「壞人專業戶」。戲外，47歲才得子的他自認是名嚴父，對兒子費曼（Feynman）採嚴格管教方式，目的就是希望兒子不能太軟弱，能夠有分辨對與錯的能力，「做一個好人就夠了」。

吳鎮宇出道39年，算是演藝圈中的緋聞絕緣體。1998年，吳鎮宇在香港夜店認識了新加坡模特兒王麗萍，兩人一見鍾情。在男方的猛烈追求下，這段異國情緣迅速發展。熱戀4年後，吳鎮宇終於求婚成功。2008年有了孩子費曼。

2014年，吳鎮宇帶著兒子費曼參與《爸爸去哪兒2》演出，經常板著臉孔對兒子實施嚴厲教育，成為網友熱議對象，吳鎮宇為此曾說，「愛分好多種的，不能只用一種」，言下之意認為不該過度寵愛小孩，犯了錯就該讓他受懲罰。

吳鎮宇表示他的「狼爸式教育」，只是希望兒子不要太軟弱，「他長成什麼樣是他自己的事情，我現在教育他，是要讓他能夠分辨對與錯，只要他做一個好人就夠了。」

他不只一次提到兒子費曼跟自己非常像，所以有一套的獨特教育方式，他不在乎別人看法，「爸爸的教育方式都是針對自己的孩子，沒有辦法對比的。最了解費曼的還是我和太太，我們才知道怎樣教育更適合他。」

59歲的吳鎮宇不僅對兒子很嚴厲，對自己的身材也採嚴格控管。與他同齡的阿伯，可能早已炸出多層鮪魚肚，他則不斷健身保持良好體態，還曾在微博上傳健美腹肌照，驚人的毅力實在令人佩服不已。