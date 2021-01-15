孫藝真脫單歡慶39歲生日　蛋糕堆「驚見玄彬」

韓星孫藝真和玄彬2021年第一天官宣戀情，「迫降CP」成真震撼全亞洲，女方11日歡度39歲生日，昨（14日）在Instagram貼出粉絲送的生日禮物照片及影片，其中驚見男友的身影，掀起話題。

除了迎來生日，今年也是孫藝真入行第20年，她發文感謝粉絲：「生日那天第一次收到這麼多的花束和蛋糕禮物…啊…太神奇了，很感動…生日和出道20周年，受到這麼多的祝賀，我度過的20年沒有白費。很欣慰，再次體會到自己是幸福的人！」

孫藝真感性地說，用大家溫暖的心和巨大的祝福開啟新的一年，她比任何時候都還要激動，直說不知道如何表達自己的感謝，文末一句「真心希望你們2021年能更幸福」，讓人感受到熱戀中的她，似乎想把幸福也分享給愛她的人。

隨文附上一桌子的生日禮物照片，可見光是蛋糕就超過15個，當中一個還是孫藝真與玄彬在《愛的迫降》中飛撲相擁的經典畫面，而微博上的關鍵字「孫藝真生日蛋糕圖是愛的迫降」也火速登上熱搜，許多網友大呼：「太甜了啊」、「姐姐、姐夫快點結婚」、「這個真的是用心了」、「多麼美好的一對！」（編輯：楊穎軒）

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