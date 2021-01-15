《三十而已》可望翻拍成韓版　江疏影點名孫藝真演「王漫妮」

陸劇《三十而已》去年播出大受歡迎，捧紅了劇中三位女主角江疏影、童瑤以及毛曉彤。而日前就有媒體指出，韓國方面將買下版權翻拍，消息一出一度登上微博熱搜榜，被網友熱烈討論，揣測韓版主角將由誰演出。

《三十而已》以三位閨蜜的角度出發，描述了關於家庭、事業、愛情和婚姻的故事。三位主角江疏影、毛曉彤以及童瑤都憑藉這部戲，成為很多網友心目中的偶像。

根據大陸媒體報導，韓國的JTBC電視台對《三十而已》非常有興趣，與「檸萌影業」溝通了版權事宜，有望成功翻拍韓版。消息傳出後，不少網友都非常關心韓國方面的選角問題。

有網友就在江疏影的微博留言給出建議，她在劇中飾演的「王漫妮」角色由孫藝真出演就最好不過。萬萬沒想到釣出江疏影本人親自回覆該網友的留言：「演吧演吧！我單方面同意了，我的都是她的，她的都是……」似乎非常期待孫藝真能演出自己的角色。

江疏影飾演的「王漫妮」一角，是個奢侈品店的高級銷售員，她花了6年的時間在上海打拚，還是沒能做到主管的位置，即將30歲的她，每天認真努力地工作，希望能在大城市站穩了腳跟。貌美的王漫妮常會吸引到男人的注意，但她寧缺勿濫，拒絕過沒文化的有錢人，只想找個真正的理想伴侶。

此外，JTBC電視台之前製作的電視劇都非常受歡迎，如《梨泰院Class》、《夫婦的世界》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》等劇，都有不錯的收視成績，如果成功取得版權，相信韓版《三十而已》屆時也會造成話題。