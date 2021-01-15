▲「國民妹妹」IU在《我的大叔》裡飾演是一個在社會底層中成長的20初女性。（圖／八大電視台提供）

IU最厭世的演出！網推人生必看韓劇《我的大叔》 過得好的人，都容易成為好人

韓國「國民妹妹」IU與李善均主演的韓劇《我的大叔》，被網友推薦為人生必看韓劇之一，也有人稱這是一部充滿厭世又現實的韓劇，劇情路線雖然比較沉重，但是看完反而覺得活在這世上，不一定要努力去得到什麼，但至少要為自己活一遍。

《我的大叔》是一部講述擁有相同沈重生活負擔的40歲男人與20歲女人，遇見彼此之後互相觀察，並走入彼此的生活，治癒對方的故事。劇中許多貼切又厭世的經典台詞，值得省思。

一幕，李善均飾演的「朴東勳」在回家的路上意外撞見IU飾演的「李至安」偷了賣場的推車，原來是為了推奶奶去看月亮，於是幫忙背了奶奶，她卻說了「過得好的人，都容易成為好人」 這樣的一句話，因為在她的世界裡，只為了「能活著」這件事而努力，哪裡還有空管別人的死活。

「因為她懂我，所以覺得悲傷」這句台詞，很多人總覺得自己不夠好，所以躲著藏著，害怕被看見自己的樣子，直到有一天才突然發現，原來世界上有那麼一兩個人，彷彿可以了解我們的內心而感到欣慰，卻又莫名的感傷。《我的大叔》每周一至周五晚間10點在八大綜合台播出。

《我的大叔》10大人生金句：

1.過的好的人，容易成為好人。

2.反正是毀掉的人生，哭有什麼用哭只會心痛。

3.因為不愛，所以才卑鄙，遍地都是卑鄙的人。

4.有個人了解我，而我好像也能懂她。她懂我，讓我覺得悲傷。

5.在欲望和良心之間，總是傾向於良心的人，那是最可憐的。

6.聽到別人罵人的話，不要告訴那個人，就裝作不知道吧。雖然我不清楚是不是，可能在你們朋友之間把話都說出來，才算是友誼。但大人們不是這樣。裝作不知道才是義氣和禮貌。

7.再怎麼親切善良的人 ，都可能不好好做事；再怎麼冷漠沒禮貌的人，也有可能悶頭苦幹。你說誰更善良呢？

8.人生也是，從某種程度來看，也是內力和外力的抗衡，不管出了什麼事，有內力就能堅持下去。

9.所有的緣分，都很神奇，很珍貴，一定要報答，幸福地生活吧！那就是報答。

10.現實就是地獄，來到地獄都是有理由的，受完罰走人就行了。