生母為愛拋家棄子　女星至今無法理解：要麼妳不要生，生了就是妳的責任

41歲香港女星胡杏兒演過《衝上雲霄》、《那年花開月正圓》，累積一票粉絲，日前在《魯豫有約一日行》罕見提起生母，胡杏兒7歲父母離異，她和2個姊姊頓時成為單親家庭的孩子，現已為人母的她坦言，無法理解母親當年拋家棄子的行為，也透露母親晚年腦退化，「不怎麼認得人，對她來說是一個解脫」。

胡杏兒說媽媽很年輕的時候嫁給爸爸，22歲生了大姊，26歲生了胡杏兒，「3個女兒，沒有保母、阿姨，她自己帶，可能這也折磨到她，她覺得，『我這麼年輕，怎麼一輩子奉獻給我的孩子』，有點不甘心吧」，加上爸媽感情也不好，胡杏兒說：「我爸可能是不解溫柔那種男人，不懂得去哄她，我媽找了另外一個人，我7歲的時候他們分開。」

胡杏兒有了老公兒子後，才體會到全職母親帶孩子有多辛苦，但是她還是不能理解母親當時的行為，「要麼妳不要生，生了就是妳的責任」，她曾問過自己：「如果我是她，3個孩子我捨不捨得放棄？我不捨得，她可能想擺脫刻板生活，這是她的選擇，當然她也失去3個女兒的親情。」和母親還有聯絡嗎？胡杏兒說：「以前聯繫多一點，她也是一個命挺苦的人，現在腦退化，不怎麼認得人，對她來說是一個解脫，記性好反而很痛苦。」

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