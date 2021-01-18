唐綺陽拋出震撼彈　20年運勢書「今年最後一本」

星座專家唐綺陽被封為「國師」，一言一行深受關注，常在社群平台分享心事的她，昨（17日）突然表示有重大事情要宣布，「這是多麼大的決定…內心充滿感觸，我自己就深深感受到，什麼是『新時代來臨』。」

自2002年開始，唐綺陽每年都會出版一本星座運勢書，但鑑於寫書耗時又折磨身心，年過半百的她，考量體力負荷程度，透露今年以後不再發行星座書，「敏感的同學早就注意到，我寫得越來越慢（根本成了農民曆），身體也到了極限（不能久坐、視力變差、注意力越來越不集中），已經不允許我繼續任性了，即使心還願意，身體也無法配合。」

唐綺陽說，之所以決定不再動筆，主要還是「新時代來臨」，「外界改變，我的心態也改變，對新世界充滿探索的慾望，角色也越來越多元，我相信，一定有可以兼顧新角色跟『舊功能』的方式『等待我去開創』，會有的，一定有！」

除了停止出書，已舉辦10年的講座，今年也會從實體轉為線上。唐綺陽於文末感謝粉絲多年的信任，承諾明年能以更符合社會現狀、需求，以及自己身心的方式，善盡當占星師和療癒者的職責，來繼續陪伴大家，「我還在，也很好，不用擔心。」（編輯：楊穎軒）

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