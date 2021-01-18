馬東石2016年以韓片《屍速列車》暴紅，他在片中對愛妻的呵護，擄獲許多女性觀眾的心，受封為「地表最強老公」；現實中，他是位憨厚愛笑的柔情鐵漢，有個小17歲的女友藝正花，他不但會寫情書、送玫瑰花給她，而且Instagram還只追蹤女友一人，現今癡情男子漢非他莫屬。

馬東石的女友藝正花是韓國著名的健身教練，高顏值搭配不科學的火辣身材，被獲封為「韓國最美健身教練」。不少人都好奇，馬東石這位長相不怎樣的大叔，倒底是如何撩到正妹女友的。

49歲的馬東石與藝正花是同經紀公司的前後輩，但工作上少有交流，真正為他們牽上紅線的原來是「英文」。由於馬東石30年前隨家人移民美國，就讀於美國哥倫布州立大學體育系，英文十分流利。

所以馬東石和藝正花因學習英文，兩人愈走愈近，加上同樣喜愛運動，經常一起上健身房。從運動中互相交流與指導，日久深情發展為戀人關係。而且，藝正花曾表示馬東石想法很成熟，也很照顧她，讓她感到很幸福，也曾說過最愛男友的「可愛」和「聰明」。

其實，這對「父女戀」最初因年齡差距而不被看好，如今穩交即將邁入第5年，足以見得17歲的年齡差距並不是難以跨越的問題，兩人雖然愛得低調，但馬東石用行動來證明對女友的愛。

馬東石雖然不常把女友掛在嘴上、也不會分享女友照，但他的心意眾人皆知，而他的社群平台Instagram只有一個追蹤對象，那就是女友藝正花，這行為低調地訴說在他眼中只有藝正花這女生，再容不下別的人，也意味著「我只在乎妳一個」。馬東石前年還傳出想婚的念頭，表示2020年要把女友娶回家，但遭經紀公司否認。

很多人都說，女人的幸福，決定在於她遇到怎樣的男人。遇到一個好男人，一輩子寵愛、疼愛，讓女人充滿著幸福光芒。所以年齡不是問題，身高不是距離，外表看得順眼就好，找個寵愛妳的男人才是最重要的！

此外，馬東石的健壯身材絕對是他的招牌，有沒有因為彪悍外型造成生活上的影響？他搞笑地說自己很喜歡小孩，每次想抱抱他們，但小孩們有時還會一臉嫌棄他的樣子就走開了。他主演的韓劇《壞傢伙們》每週六10點30分於八大綜合台播出。