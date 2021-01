火花不是活著的目的！皮克斯《靈魂急轉彎》讓微不足道的日常都發光

皮克斯電影《靈魂急轉彎》一上映就獲得了口碑好評,將投胎轉世的議題,透過動畫呈現,淺顯易懂,傳遞出真正讓生命閃閃發光的,未必是職業、成就而已,反而是那些「微不足道的小事」。

《靈魂急轉彎》是皮克斯繼《腦筋急轉彎》、《可可夜總會》後的一大巨作,探討「生命」這樣深層的課題。劇情描述喬賈德納是紐約一位平凡的高中音樂老師,懷抱對爵士樂的狂熱,最大的夢想就是和他欣賞的爵士樂手合作,正當心願即將成真,意外卻早一步來到,讓他得在另一個世界重新省思自己生存的意義。

動畫中的「投胎先修班」是憑空想像出來的空間,而男主角喬賈德納居住的紐約皇后區,則是真實的人類世界。動畫師參觀了無數間爵士俱樂部、裁縫店及理髮店,將黑人社區的生活,真實呈現在大銀幕前。

對於電影的宗旨,該片導演兼皮克斯創意執行長彼特達克特也下了一個溫暖的註解:「這是給那些認為必須達到了不起的成就來證明自己價值的人,其實你們不用那麼做,當然努力是一定要有的,但每個人都值得被愛、被接納,這是生而為人的權利。」

特別是,在追求夢想的過程中,難免遭遇冷嘲熱諷,這些人用惡意中傷來掩蓋自己懦弱空無的心靈,如同動畫中的台詞一樣:「有人只是透過批評別人來掩飾自己沒有達成夢想。」將其當作座右銘,不如勇敢放手一搏。

《靈魂急轉彎》五大扎心語錄:

1.讓一個人忘記出生的創傷,是宇宙給出的第一個獻禮。

(Forgetting the trauma of childbirth is one of the great gifts of the universe.)

2.有人只是透過批評別人來掩飾自己沒有達成夢想。

(He’s just criticizing me to cover up the pain of his own failed dreams.)

3.別錯過生命的喜悅!

(Don’t miss out on the joys of life.)

4.生命充滿了無限可能!

(Life is full of possibilities.)

5.火花不是活著的目的。

(A spark isn’t a soul’s purpose.)