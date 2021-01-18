▲32歲日本女星新垣結衣外型清新可人，是許多男性心中的夢中情人。（圖／《月薪嬌妻》日本官方Instagram）

從沖繩女孩到國民老婆 《月薪嬌妻》新垣結衣：不逃避走到現在的證明

32歲日本女星新垣結衣4年多前因日劇《月薪嬌妻》晉升「國民老婆」，出道18年的她，從少女到輕熟女的人生階段，幾乎都獻給了演藝工作，她曾說過：「一步一步踏下的腳印，是我不曾逃避走到現在的證明。」

新垣結衣出生在沖繩那霸市的一個普通家庭之中，父母親都是從事美容工作，而在她之上還有兩個姊姊。13歲那年，因緣際會下接受姊姊的建議，參加少女雜誌《nicola》舉辦的模特兒選拔，人生開始和演藝工作沾上邊。

2007年，19歲的她畢業於日出高等學校後未再升學，專注於演藝圈發展，當年就接演了三部電影《戀愛部屋》、《暴走少年》以及《戀空》，也因《戀空》等電影接連獲得數個電影新人賞得主，聲名大噪。

多年來憑著多變的角色，不管是清新或是單純的氣質，加上甜美外型加上天然呆個性，風靡許多少男、少女的心，散發出討人喜歡的魅力。她在2016年與星野源主演的日劇《月薪嬌妻》，結局寫下20.8%的高收視率，在亞洲也掀起熱潮，讓她再創事業高峰。

對於事業與愛情的看法，新垣結衣曾與三浦春馬、傑尼斯團體「NEWS」成員手越祐也以及《月薪嬌妻》男主角星野源等人傳過緋聞，但她和男方都從未正面回應。她過去在接受採訪時曾經表示，認為比起談感情，實現自己的夢想更是人生的一大要事，也更希望另一半能夠支持自己的夢想。