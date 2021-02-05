獨家專訪／《30處男》町田啓太單戀時不會幻想　面對心上人「可攻可守」

日本男星町田啓太近期陸續出演《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《今際之國的闖關者》2部黑馬日劇，瞬間躍升新一代男神，去年聖誕節正好是《30歲處男》完結篇，他劇中與另一半的「結局」令觀眾滿意，劇情於社群網站掀起熱烈討論。町田啓太抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，除了撂中文祝福台灣粉絲聖誕快樂，更透露自己與「黑澤優一（《30》劇中角色）」性格半相似，面對喜歡的人「可攻也可守！」也分享「腫一包」的幕後花絮，舉動笑翻劇中另一半。

30歲的町田啓太，隸屬於「劇團EXILE」成員，與林志玲的老公AKIRA都是「LDH」旗下藝人。他高中因熱愛跳舞，加入學校舞蹈社團，並在2010年參加「第3回劇團EXILE選拔」，從2000人中脫穎而出，同年出演舞台劇出道。他2015年憑著《美女與男子》打開知名度，直到今年接連參演《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《今際之國的闖關者》，分別飾演暗戀同事的深情守護男「黑澤優一」，以及將好友擺第一的「苅部大吉」後人氣飆漲，躍升為日本新一代男神。

《30歲處男》故事講述直到30歲仍保有童貞的安達清（赤楚衛二 飾），一過30歲生日後突然擁有「傾聽別人內心」的魔法，意外發現同事黑澤優一（町田啓太 飾）暗戀自己，時間長達7年之久；町田啓太看著戲中的自己單戀之情長達7年，透露私下的他也是走「默默守護派」路線，但大笑強調：「我可攻可守！」不過町田解釋自己跟黑澤不同，單戀時不會幻想，表示：「黑澤是因為對安達朝思暮想才有那麼多幻想的！」

《30歲處男》播出大結局時，不少觀眾在社群網站哀嚎不捨，町田啓太加碼透露NG橋段安慰台灣粉絲，他分享第5集與安達、姊姊（野崎萌香 飾）在計程車上對戲時，因為一隻蚊子導致NG，他說：「計程車內的橋段，拍攝時剛好有蚊子在車上，一開始沒特別在意，但蚊子突然停在我的眉間上…因為攝影機一直在拍，所以我也不管牠繼續演，結果赤楚和工作人員全笑翻， 我雖然有忍住不笑，但還是NG了，結果眉毛那就腫了一大包。」

適逢聖誕佳節，町田啓太也分享難忘的過節回憶，他說：「我小時候都會期待聖誕節的到來，所以睡前都會想『聖誕老公公到底什麼時候會來？』因此一直睡不著，結果突然覺得好像有人來了，因為很想看聖誕老公公一眼，又怕突然睜眼會嚇到他， 所以就瞇眼偷看，發現真的跟印象中一樣，有鬍子也戴著聖誕帽，那時的記憶真的很深刻，所以一直記到現在，當然長大了也知道當時情況，真的很謝謝爸爸媽媽，給了我很特別的回憶。」

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》全12集可至KKTV收看、《今際之國的闖關者》第一季共8集已於Netflix上線，町田啓太寫真書《BASIC》可至亞洲各大書店購買，更多町田啓太專訪內容請鎖定《NOWnews今日新聞》。

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