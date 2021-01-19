完整錄音檔外流！鄭爽找代孕爆粗口「堅持棄養」

29歲的大陸女星鄭爽和張恒交往1年多後分手，女方被爆出在美國找代理孕母，更傳出她將2個孩子棄養，由男方獨自在美國扶養，事件曝光後引發外界譁然，近來又有一段錄音檔在網路上流傳，疑似是鄭爽一家人和張恒爸爸，正在討論棄養一事。

從流出的音檔中聽到，鄭爽的爸爸表示2人都分開了，也沒有人養得起孩子，所以不要把孩子留下來，直接棄養，不過話還沒說完，張恒的爸爸就直接打斷，氣憤地說：「不行的，你想得簡單，這在美國是犯法的你知不知道？」一旁的鄭爽聽到後也開始激動起來，表示自己會去諮詢律師，口氣相當不耐煩，甚至直接爆粗口，堅持棄養。鄭爽的媽媽坦言現在鄭爽和張恒都不成熟，所以提出送養的辦法，同時希望2人永遠不要再見面。

張恒昨（18）日下午突然在微博上發文，坦言自己和家人對於莫須有的誹謗感到心力交瘁，甚至無法正常生活、正常社交。為了家人，張恒決定出面發聲：「網路謠傳我詐騙、借高利貸、逃避債款、攜款潛逃至美國等一系列言論都是謠言，我發誓我從沒做過這些事情。」至於孩子一事，他表示自己確實在美國，「之所以我和家人滯留美國1年多，是因為我們必須照顧並保護2個年幼無辜的小生命，滯留美國實屬無奈」，透露已經聘請律師處理相關事宜，相信大陸、美國法庭會還原所有事實真相。（編輯：侯家瑜）

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