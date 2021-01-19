痛揭「勒索內幕」！鄭爽首度回應找代孕又棄養事件

大陸女星鄭爽的代孕醜聞事件持續延燒，舊愛張恒指控她棄養2個孩子，由他獨自一人在美國扶養，鄭爽爆粗口的錄音檔也在網路上瘋傳，雙方疑似在美國打官司，對此，鄭爽今（19）日也透過微博首度回應此事，坦言自己相當傷心。

鄭爽透露本來不願意將自己傷心、私密的事情，在大家面前多說，不過為了止住謠言，也不想浪費公共資源，在經過一番思考後，決定發文回應，「中美2國的律師團隊從前年開始，就從未放棄維護我和我家人的合法權益，也沒有放棄過與對方溝通調解」、「在中國法律程序中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索，在美國的法律程序中，我也率先維權」 。

鄭爽表示身為藝人，深知國家對於疫情的防控與重視，坦言自己尊重法規，「在中國國土之上，我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規， 如果一切未認證的信息要我來公開解釋，這是我最真誠的回答 」。（編輯：侯家瑜）

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