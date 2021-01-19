韓國性格男星鄭雨盛是許多人心中的完美男神，現年47歲的他至今仍是黃金單身漢。他曾在2011年公開與韓劇《Penthouse上流戰爭》的女星李智雅熱戀，不過，認愛僅3個月，就爆出女方已婚，男神慘淪小王。即便很受傷，鄭雨盛還是竭盡所能地幫她澄清，看得出來用情至深。

鄭雨盛出道快27年，曾合作過孫藝真、全度妍以及孔曉振等許多A咖女星，感情世界神秘的他，堪稱演藝圈的緋聞絕緣體。他並不是不婚主義，而是始終在等他心中那位「對的人」。他於2011年大方公開與女星李智雅的戀情，這可是他入行多年以來唯一公開的一次戀情。

2010年，鄭雨盛因與李智雅合作《雅典娜：戰爭女神》相識相戀，鄭雨盛當時老大不小，兩人被偷拍同遊巴黎的照片曝光後，他大方承認戀情，鄭雨盛還稱自己是第一次出國旅行，很開心和李智雅一起去，感覺十分甜蜜。

沒想到，認愛才3個月，女方被踢爆與韓國國民歌手徐太志隱婚消息，夫妻倆正在打離婚官司，鄭雨盛自然也被網友們狂轟是介入別人家庭的「小王」，這不僅讓鄭雨盛相當受傷，也形象重挫，之後，便不曾傳出他有任何戀愛的消息。

人生最大的遺憾就是在錯的時間遇到對的人。有報導指出，鄭雨盛根本對李智雅已婚消息不知情，但他沒怪她，還盡力幫她澄清，表示李智雅和他去巴黎旅行之前就說過了她的故事，他知道這一切，而且很高興她沒有隱瞞，還說：「愛情都要講究時機。我只是在不恰當的時機出現了而已。她的錯只是愛上了不該愛的男人，這難道也算是罪嗎？」