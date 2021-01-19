情同閨蜜！汪小菲母親讚大S是150分的好媳婦

自古以來，婆媳問題層出不窮，但這個困擾似乎不存在於徐熙媛（大S）與汪小菲的母親張蘭之間。62歲張蘭曾透露與大S的關係情同一對閨密，不僅會分享大小事，就連夫妻之間有任何秘密也會跟大S訴說，並稱讚她是「150分的好媳婦」。

大S與汪小菲結婚將邁入第11年，當年夫妻閃婚時，外界大都不看他們的婚姻，但創立「俏江南」也是事業女強人的婆婆張蘭，卻多次在公開場合讚賞大S是位懂事的媳婦，令她十分滿意。

張蘭曾上節目時形容大S是個善良乖巧的女生，她生病了，大S會為她送藥，更說：「如果滿分100分，她（大S）就有150分。」稱讚大S很善解人意，非常喜歡她。

被貴婦朋友問到如何經營婆媳關係時，張蘭表示：「先不要給自己戴上一個符號，就忘了自己的身份，要記住自己不僅是婆婆，更是一個女人、一個媽媽。」此話引起許多女性網友的共鳴，認為張蘭這位婆婆「己所不欲，勿施於人」的觀念，能使兒子的婚姻更幸福美滿。

此外，張蘭因為沒有遵守香港高等法院頒下凍結資產令，也未遵從規定申報超過50萬港幣資產，被裁定藐視法庭判刑1年，上訴後仍遭駁回，她9日時突然開直播，向大S、兒子汪小菲道歉。

張蘭還強調兒子、媳婦都很孝順，大S對她很好，一直在安慰她，甚至主動跟她說：「媽媽是最棒的，我們都愛妳！」感情這麼好的婆媳要分開1年，想必彼此一定都很不捨。